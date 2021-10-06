Başkan Çakır "Kadın girişimcilerimizin her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanı Evren ÇAKIR'ın destekleri ile alışveriş merkezinde açılan ve her cumartesi devam edecek olan "Kadın Emeği Pazarına"katılan kaymakam ve belediye başkan vekili Enver Çakır kurs hocası Rahşan kahraman dan bilgi aldı.

Başkan Çakır "Derik'e has zeytin çekirdeğinden tesbih, sabun, zeytin yağı, yöresel kıyafetlerin sergilendiği kadın emeği pazarı için başta kurs hocalarımız olmak üzere tüm kadın kursiyerlerimizi tebrik ediyorum kadın toplumda köprü vazifesi görür. Kadınlarımız bizim için önemlidir. Kadınlarımıza her zaman destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz.

Kurs Hocası Rahşan KAHRAMAN "İlçe Kaymakamımız ve belediye başkan vekili Sayın Evren Çakır'a bize desteklerinden dolayı teşekkür ederim dedi.