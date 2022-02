​Başkan Mahçiçek; şehrimizin marka değerini EXPO 2023 ile uluslararası boyuta taşıyacağız

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’ı marka şehir haline getirme noktasında büyük bir fırsat olarak görülen Uluslararası EXPO 2023 Projesi’ni tanıtmaya devam ediyor. İlk duyurulduğu günden bu yana hem ulusal hem de uluslararası alanda tanıtım faaliyetleri yürüten Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın bütün kesimlerine projeyi anlatmaya devam ediyor. 7’den 70’e bütün vatandaşlarla çeşitli programlarda bir araya gelen Mahçiçek, sık sık öğrencilerle de buluşarak EXPO 2023 Projesi’ni anlatıyor. Başkan Mahçiçek bu kez ise Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kahramanmaraş Onikişubat Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Program, EXPO 2023 Projesi’nin tanıtım filminin izlenmesiyle başladı.

“Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz ve dönüştüreceğiz”

Tanıtım filminin ardından kürsüye gelen Başkan Mahçiçek, öğrencilere “Projemizi beğendiniz mi? Güzel değil mi?” diye sordu. EXPO 2023 Projesi’nin rüya gibi bir proje olduğunu ve her izlediğinde daha fazla heyecanlandığını aktaran Başkan Mahçiçek, “Rüya gibi bir proje, ben de her seyrettiğimde biraz daha heyecanlanıyorum. Kahramanmaraş artık büyük bir kent. Hemen her şeyi bünyesinde barındırıyor. Sanayisi var, edebiyatı var, kültürü var, tarihi var ve İstiklal mücadelemizin başkenti. Her şeyi var ama eksiği olan ne? O da tanıtım. Tanıtım noktasında eksiğimiz var. Öyleyse Kahramanmaraş’ı nasıl tanıtacağız diye düşündük ve böylesine uluslararası büyük bir projeyi şehrimize kazandırdık. Kahramanmaraş’ımızın marka değerini uluslararası boyuta taşıyacağız İnşallah. Artık kaldırım belediyeciliği yok. Kahramanmaraş’ı değiştireceğiz ve dönüştüreceğiz” dedi.

“Expo alanını yaşam alanı olarak tasarladık”

EXPO 2023 proje alanını Kahramanmaraş için bir yaşam alanı olarak tasarladıklarını dile getiren Başkan Mahçiçek, projenin detaylarını şu şekilde anlattı, “Expo alanını tesislerle donatacağız. Bölgede en az 150 bin insanımızın yaşayacağı yeni bir şehir oluşturacağız. İçerisine Uğur Böceği ve Kelebek Müzesi ekledik. Türkiye’de sadece Konya’da Kelebek Müzesi var ve bir yılda 400 bin kişi, Hatay’daki şehir müzesine bir yılda 267 bin kişi gelmiş. Gaziantep’teki Şehir Müzesi’ne bir senede 367 bin kişi katılmış. Bizim Müzemizi ise bir yılda sadece 6 bin kişi ziyaret etmiş. Bu çok kötü bir sayı arkadaşlar. İşte o yüzden projemize bu müzeyi eklediğimizde inşallah bize de en az 300 bin kişi gelecek. İçerisinde bir de açık AVM, Nikah Sarayı, hobi evleri, iki adet muazzam lokanta var MADO’muz yapıyor. 70 bin metrekare büyüklüğünde de bir deniz var arkadaşlar. Her mevsimde masmavi olacak bir deniz var. Kayıklar ve su bisikletleriyle gezintiler, eğlenceler yapabileceğiz. İşte tanıtım sorunumuzu be şekilde aşacağız. Bu kabil projeleri almak hiç de kolay değil.”

“Kahramanmaraş’ı turizm koridoruna dahil edeceğiz”

EXPO 2023 ile birlikte Türkiye’de turizme damga vuracak bir turizm koridoru oluşturacaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, “Şanlıurfa’da Göbeklitepe, Gaziantep’te Zeugma, bizde Germanicia ile EXPO alanı, buradan da Nevşehir’deki Kapadokya. Bu turizm koridorunu da oluşturduğumuzda Kahramanmaraş’a senede en az bir milyon insan gelecek. Kahramanmaraş’ı hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde çok daha iyi noktalara taşıyabilmek için çaba gösteriyoruz. Kahramanmaraş’ın marka değerini daha yükseklere çıkartabilmek için böyle bir organizasyona ihtiyacımız vardı ve bunu da tamamlamaya çok yaklaştık. Devletimizden de bu güne kadar maddi destek almadık. Bütün çalışmalarımızı belediyemizin imkanlarıyla, bir kısmını da yap-işlet modeliyle yapıyoruz. İnşallah 2023’ün Nisan ayında da açılışını yapacağız” ifadelerini kullandı.

“4 Mevsim su sabit kalacak ve artık denizimiz olacak”

Bir diğer önemli proje olan Baraj İçi Su Tutucu Sedde hakkında da bilgiler veren Hanefi Mahçiçek, “Bizim bir de deniz projemiz var. EXPO alanımızın güneyindeki kanalın en dar yerine Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı yapacağız. Aynı zamanda çevresinde başlattığımız imar çalışmaları ile Kahramanmaraş yeni bir siluet kazanmış olacak. Bu denizin iki tarafına da çok katlı olmayan yerleşim alanı koyacağız. Baraj sularının yaz aylarında çekilmesiyle oluşan kötü görüntüyü engellemek için buraya yapacağımızı Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı ile 4 mevsim su sabit kalacak. Çevresel ve ekolojik de entegre açısından da çevreye katkı sunduğumuz gibi burada güzel bir manzara oluşacak. Bunların hepsini şehrimizin tanınırlığı ve bilinirliği artsın, marka değeri kazansın diye yapıyoruz. Bu proje hepimizin projesi. Sahip çıkacağız ve EXPO 2023’e hep birlikte hazırlanacağız” şeklinde konuştu.

“Okuyan insanın zihni daha çok gelişir, bol bol okuyun”

Sözlerinin devamında öğrencilere ‘bol bol okuyun’ uyarısında bulunan Başkan Mahçiçek, “Düzenli ve sistemli şekilde her gün çalışmamız lazım. Eğer böyle çalışırsanız başarı her zaman sizinle olur. Gençlerimiz şuan telefonlarla çok fazla vakit geçiriyor görüyorum ve üzülüyorum. Telefonlarla vakit geçirelim ama ülke gündemini, dünya gündemini takip edelim. Dünyada ve Türkiye’de neler olup bitiyor, bunlara analiz gözüyle bakalım. Geçen vakitler kesinlikle geri gelmiyor gençler, o yüzden daha çok okumamız lazım. Okuyan insanın zihni daha çok gelişir. Okuyun ki gençler bu tür projelerin önemini daha iyi anlayıp, analiz edin. Bakın bu tür projeler uluslararası anlamda gerçekleştirildiği ülkenin değerlerini, tabiatını ve güzelliklerini ortaya çıkartan projelerdir. Bu projelerde en önemli nokta sürekliliğini sağlamak ve bunu da sağlayacak olan siz gençlersiniz. Bu alana kazandırdığımız projelerimizi her yerde anlatmanız, ziyaret etmelerini sağlamanız gerekiyor” dedi.

Başkan Hanefi Mahçiçek programın devamında öğrencilerin EXPO 2023 hakkında sordukları soruları yanıtladı.