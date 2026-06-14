Başkentte başsavcılar değişti

Kararnameyle 14 Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili yeni görev yerlerine atandı. Başkentin yargı yönetiminde görev alacak yeni kadronun önümüzdeki dönemde yürütülecek önemli soruşturmalar ve kritik dosyalarda etkin rol üstlenmesi bekleniyor. Yeni gelen isimler, bulundukları yerlerde soruşturma süreçlerindeki hızlı performansları ile dikkat çekiyordu. Kararname kapsamında kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturma ve davalarda görev yapan çok sayıda yargı mensubunun da görev yeri değişti. HSK'nın kararnamesine göre, adli yargıda 4 bin 608, idari yargıda ise 359 olmak üzere 4 bin 967 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.