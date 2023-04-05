Başörtülülere hakaret eden kadın gözaltında

Başörtüsüne hakaret eden kadın gözaltında
Eskişehir’de bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret etti. Ayrıca başörtülü kadınlara saldırıda bulunan kadına, yoldan geçen bir vatandaş tepki göstererek bu anları kayıt altına aldı. Kadının, “İrancılar, İran’da kadınları öldürüyorlar. Yüzde 75 öleceksin. Bayram günü bugün gelecek” diyerek hakaretler savurması görüntülere yansıdı.
Sosyal medyada çok sayıda vatandaşın tepki gösterdiği bu olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Şüphelinin Ayfer Er olduğu belirlendi. Ayfer Er, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan gözaltına alındı.