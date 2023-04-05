Başörtülülere hakaret eden kadın gözaltında

Kadıköy’de A.B. isimli kadın, Rasimpaşa Kur’an Kursu’nun yanından geçerken köpeği bahçede oynayan çocuklara yöneldi. Görevlilerin dikkatli olmasını istediği A.B. “Sizin ne işiniz var burada? Sizi burada kim barındırıyor? Siz hayvan sevmiyorsunuz” diyerek hakaret ettikten sonra kursun camlarını tekmeleyerek kırdı.