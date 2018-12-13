Başsavcılık tren kazasının bilançosunu açıkladı: 9 ölü 86 yaralı

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpışması sonucunda soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Hayatını kaybeden yolcuların yakınları kurum önünde gözyaşı döktü. Sağlık Bakanı Koca son yaptığı açıklamada, hızlı tren kazasının yaşandığı yerde yaralı kalmadığını bildirdi. Tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK: 9 ÖLÜ, 86 YARALI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'daki tren kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı kaydedildi.

3 TCDD PERSONELİ GÖZALTINDA

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre olayın meydana gelişinde kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y. haklarında gözaltı kararı verilmiş olup bu şüpheliler bakımından ve tüm yönleriyle soruşturmaya devam olunmaktadır" denildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TRENİN 'KARA KUTUSU' İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında, cumhuriyet savcıları nezaretinde çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerince, seyrüsefer bilgileri ve telsiz konuşması kayıtlarının yer aldığı, trenin "kara kutusu" niteliğindeki cihaz ile trendeki güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu hard disk incelemeye alındı.

GÜNDEM Ankara'daki tren kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YHT kazası sonrası talimat

GÜNDEM Tren kazasının sebebi '2 dakikalık gecikme'de gizli