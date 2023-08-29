Batılı siyasiler FETÖ’ye kalkan oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs seçimini kazanmasıyla Türkiye’ye dönme umutları sona eren terör örgütü FETÖ mensupları, Avrupa ülkeleri ve ABD’de kalıcı evler kurmaya başladı. Mülteci kamplarında kalan örgüt üyeleri, FETÖ’den gelen talimat doğrultusunda kamplardan ayrıldı ve açılan örgüt evlerine yerleşti. Üyelerini korumak için harekete geçen FETÖ’nün yurt dışındaki sorumlu düzeydeki sözde yöneticilerinin özellikle Avrupa’daki ve ABD’deki siyasilerle kapalı kapılar ardında bir takım görüşmeler yaptığı

ortaya çıktı.

İSTİHBARAT TESPİT ETTİ

FETÖ’nün sözde yöneticilerinin Avrupa ve ABD’li siyasilerden, yurt dışına firar eden FETÖ’cü teröristlere kolaylık sağlama sözü aldıkları ve somut yardım gördükleri istihbarat birimleri tarafından tespit edildi. Avrupa ve ABD’li siyasilerin FETÖ firarilerine adeta oturum izni vererek, kamplardan evlere çıkma konusunda diğer sığınmacılara göre esneklik sağlama konusunda söz verdiği de belirlendi.

MAKAM İÇİN ÖRGÜTÜ KULLANMAYIN

İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda FETÖ’nün örgüt içinde yaşanan problemleri çözmeye çalıştığı da öğrenildi. FETÖ tarafından mahrem imamlara sosyal medya üzerinden üzerinden gönderilen mesajda, örgütü makam ve mevki için kullanan FETÖ’cülerin örgüte zarar verdiğinin, bu durumdaki örgüt üyelerinin uyarılması gerektiği belirtildi.

MOTiVASYON YAZIŞMALARI YAPILIYOR

Seçimlerden sonra umutsuzluğa kapılan ve örgüt içinde de çekişmelerin arttığı FETÖ, örgüt tabanının motivasyonunu yüksek tutmak için de bir takım talimatlar gönderdi. Sosyal medya üzerinden gönderilen talimatlarda, örgütün sözde yönetici konumundaki mensupları tarafından örgüt açısından güzel günlerin yakın olduğunun FETÖ üyelerine anlatılması istendi. Yazışmalarda, örgütsel amaçların her şeyin üzerinde tutulması, makam, mevkii ve unvanların bu amaç için kullanılması gerektiği şeklinde telkin ve talimatların da bulunduğu tespit edildi.











