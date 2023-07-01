Bayram diplomasisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini bayramda da sürdürdü. Bayram tatilinin başladığı 24 Haziran’dan bu yana liderlerle telefonda görüşen Erdoğan, liderlerin bayramını kutlayıp bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Rusya’da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, “Yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK ORTAKLIK GÜNDEMDE

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in Kurban Bayramı’nı kutlayan Erdoğan’ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’le görüşmesinde ticaret, ekonomi, yatırım ve beşeri alanlarda ikili stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye yönelik konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

BAYRAM TEBRİĞİ

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de telefonda görüşerek bayramlarını kutladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de görüşen Erdoğan, 9 Temmuz’da Özbekistan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde başarılar diledi.

TAM NORMALLEŞME

İkili ilişkilerin de ele alındığı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefonda görüşen Erdoğan, El Burhan’ın bayramını tebrik etti. Görüşmede, Sudan’da yaşananların, bir bayramın daha buruk karşılanmasına neden olduğunu belirten Erdoğan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

BÖLGESEL KONULAR KONUŞULDU

Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın bayramını kutlayan Erdoğan, Umman’ın bölgede ihtilaflara yönelik yapıcı tutumunun takdirle izlendiğini ifade etti. Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesinde de ikili meseleler ve bölgesel konular ele alındı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile de telefonda konuşan Erdoğan dün de Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile telefon görüştü. Görüşmede, Türkiye-Türkmenistan dostluğu ve bölgesel konular da ele alındı.

Gündem İsveç

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Rusya’da yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de telefonda görüştü. Rusya’da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Rusya’daki gerilimin sona ermesinin, Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi. Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliğinin yanı sıra F-35 bağlamında yaşanan haksızlıklar da ele alındı.

Filistin davasına desteğimiz sürecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşen Erdoğan, Batı Şeria’da yaşanan son gelişmeler nedeniyle bir bayramın daha buruk geçirildiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin Mescid-i Aksa’nın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

İlişkilerimiz için fırsat

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de telefonda görüşen Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis’i tebrik etti. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.







