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İSTANBUL

Bayram tadında sağlık taraması

Başakşehir Belediyesi, ‘Sağlıklı Nesiller, Mutlu Yarınlar’ projesi kapsamında çocuklara, şişme oyun parkurları, Başakgiller ve palyaçolar eşliğinde bayram tadında sağlık taraması yaşattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlıklı Nesiller, Mutlu Yarınlar projesi
Sağlıklı Nesiller, Mutlu Yarınlar projesi

Başakşehir’de ‘Sağlıklı nesiller, mutlu yarınlar’ parolasıyla ilçe genelindeki ilkokullara yönelik yürütülen halk sağlığı projesi kapsamında 1’inci sınıf öğrencileri genel sağlık taramasından geçiriliyor. Taramalarda, minik öğrencilerin göz, diş ve genel muayeneleri yapılıyor. Doktor ve hemşirelerden oluşan Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı yaşam konusunda öğrencilerin yanı sıra anne ve babalara da bilgi veriyor.

Sağlıklı Nesiller, Mutlu Yarınlar projesi

ÖĞRENCİLERİN ELİNDEN BAŞAKGİLLER TUTTU

Bahçeşehir Şehit Savcı Selim Kiraz İlköğretim Okulu’ndaki sağlık taraması öncesinde öğrencilerin ‘doktor fobisi’ni yenmeleri için okul bahçesine şişme oyun grupları kuruldu. “Sıfır atık, güzel gelecek” çevre projesinin sevimli maskotları Başakgiller de, öğrencilerin oyunlarına sevilen şarkıları ve danslarıyla eşlik etti. Başakgiller’in elinden tutarak muayene TIR’ına gelen miniklerin heyecanı ve sevinci görülmeye değerdi.

PROBLEMLER ERKENDEN TEŞHİS EDİLİYOR

Sağlıklı Nesiller, Mutlu Yarınlar projesi

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlık Memuru Sefer Topal, mutlu ve sağlıklı bir Başakşehir için çalıştıklarını belirterek, “Proje kapsamında Başakşehir’deki ilköğretim okullarında çocuklarımızın genel muayenelerini yapıyoruz. Erken teşhis ile herhangi bir sağlık problemi olanların tedavi olmalarını sağlıyoruz” dedi.

113 BİN ÖĞRENCİ TARAMADAN GEÇİRİLDİ

  • 9 yıldır devam eden projeyle 113 bin öğrencinin sağlık taramasından geçtiğini belirten Topal, “Hekimlerimiz tarafından çocuklarımızın genel tıbbi muayeneleri yapılıyor. Kalp, akciğer, gelişim bozukluğu ile ilgili bir sıkıntısı varsa velilerle görüşüp yine bir üst basamak sağlık merkezine yönlendiriyoruz. Ağız ve diş muayenelerini yapıyoruz. Yine aynı şekilde göz muayeneleri yapıyor, vücut kitle ölçümlerini alıyoruz. Çocuklarımız kapsamlı bir tıbbi muayeneden geçiyorlar” diye konuştu.
  • Bahçeşehir Şehit Savcı Selim Kiraz İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Umut Yıldız da, Başakşehir Belediyesi ve Başkan Yasin Kartoğlu’na teşekkür ettiklerini dile getirdi.

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