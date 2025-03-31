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Bayram tatilinde acı bilanço: 709 trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinde acı bilanço: 709 trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

11:2031/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ramazan Bayramı tatilinin 2'nci günü 709 trafik kazası meydana geldi. 14 kişi hayatını kaybetti, bin 280 kişi ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirme yaptı.


9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ikinci gününde 420 bin 737 araç denetlendi, 22 bin 310 araca hız ve radar işlemi, 18 bin 49 araca ise diğer işlemler yapıldı.


"Denetlemelerimiz can kaybımızı sıfıra indirmek içindir"

"Bayram sevinçlerimize acı karışmasın" ifadelerini kullanan Yerlikaya, sürücülere uyarılarını tekrarladı:

"Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.280 vatandaşımız ise yaralandı. 14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 2 gününde maalesef19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2.499 vatandaşımız ise yaralandı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"



#İçişleri Bakanlığı
#trafik kazası
#Bayram

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