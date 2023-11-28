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BBC'de Erdoğan analizi: Etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor

İngiliz medya kuruluşu BBC'de Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı analiz eden bir haber yayınlandı. BBC muhabiri Esther Kahumbi'nin haberinde Türkiye'nin özellikle Afrika'daki son dönemde ilerleyen etkisi anlatıldı.

20:04 - 28/11/2023 Salı
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'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'da artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor.'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'da artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor.'

"Yüzyıl önce güçlü Osmanlı devleti sona erdi. Güney Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı yöneten 600 yıllık Osmanlı Devleti'nden yeni bir ulus doğdu. Türkiye"
sözleriyle başlayan analiz haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amacının Osmanlı mirası olan Türkiye'yi yeniden küresel güç yapmak olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlarını bu şekilde verdiği belirtilen haberde Türkiye'nin coğrafi konumuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisine dikkat çekildi.

BBC haberin ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi;

  • Bazıları Osmanlı mirasının, amacı ülkesini yeniden küresel bir güç yapmak isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarını etkilediğini söylüyor. Ülkesinin benzersiz konumuyla Erdoğan'ın etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor.

"ERDOĞAN'IN İSLAM DÜNYASINDAKİ POPÜLARİTESİ ONA KÜRESEL ETKİ GÜCÜ VERİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'daki amaçlarının analiz edildiği haberde Türkiye'nin 2005 yılını Afrika yılı ilan ettiği ve bunun bir dönüm noktası olduğunun altı çizildi. BBC muhabiri Kahumbi
"O dönem Türkiye'nin Afrika'da 12 elçiliği vardı. Ancak hiç havayolu bağlantısı yoktu. Bugün kıta üzerinde hizmet veren Türk Havayolları'nın 59 rotası ile birlikte ve 44 elçilikleri var. Yaklaşık 20 yıldan bu yana Türkiye'nin başkenti Ankara, hızlı bir şekilde kıtadaki ticaret, insani yardım, eğitim ve diplomasi bağlantılarını genişletti. Erdoğan başkanlık gücünü arttırdı ve İslam dünyasında artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor."
dedi.

"TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ POZİSYONU ETKİYE KATKIDA BULUNUYOR"

2011 yılında, Afrika'daki Müslüman liderlerin Türkiye'yi İslami eğitim konusunda kıtada daha büyük bir rol almaya davet ettiği hatırlatılan haberde "
Türkiye, Afrika ülkelerine küresel süper güçler Rusya ya da Çin'den farklı olarak çekici bir yumuşak güç alternatifi sunuyor. Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki coğrafi pozisyonu bu etkiye katkıda bulunuyor. Türkiye; Mali, Çad, Sudan, Gine, Burkina Faso, Nijer ve Gabon'da bir dizi darbeden sonra, Sahel bölgesindeki ülkelerde varlığını arttırdı. Bazıları, Türkiye'nin kendisini sömürgeci geçmişi olmayan bir ülke olarak konumlandırarak bölgede artan Fransız karşıtı duyarlılıktan faydalandığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 'Afro-Avrasyalı' bir ülke olarak bile tanımlıyor."
denildi.

AFRİKA ÜLKELERİ TÜRK SİHA'LARINI SATIN ALIYOR

Haberin son bölümünde Türkiye-Somali ilişkileri ele alınırken, 2011'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 20 yıldır Mogadişu'yu ziyaret eden Afrikalı olmayan ilk lider olduğu belirtildi. BBC, "O zamandan beri Ankara en geniş denizaşırı askeri üssünü orada açtı. Başkentin dışında Türk askerleri El Şebap militanlarıyla savaşması için hükümet birliklerine eğitim veriyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye'nin yurt dışında askeri varlığının arttığına dikkat çeken BBC muhabiri, "Afrika ülkeleri, silahlı gruplarla savaşmak için artan şekilde Türk yapımı insansız hava araçlarını satın alıyor. Türkiye'nin Çin, Rusya ve Hindistan ile ticaret bağlantıları sıkılaştı ve özellikle Afrika'da diplomatik ağı genişledi. Erdoğan Türkiye'yi ikinci yüzyılına götürürken, karşısındaki zorluk Batılı ortaklarını dengelemek ve Afrika'da istiklarlı güç olma durumunu devam ettirerek etkisini sürdürmek olacak." dedi.



#BBC
#Recep Tayyip Erdoğan
#Osmanlı
34 dakika önce
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