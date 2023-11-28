BBC'de Erdoğan analizi: Etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor

Türkiye, Afrika ülkelerine küresel süper güçler Rusya ya da Çin'den farklı olarak çekici bir yumuşak güç alternatifi sunuyor. Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki coğrafi pozisyonu bu etkiye katkıda bulunuyor. Türkiye; Mali, Çad, Sudan, Gine, Burkina Faso, Nijer ve Gabon'da bir dizi darbeden sonra, Sahel bölgesindeki ülkelerde varlığını arttırdı. Bazıları, Türkiye'nin kendisini sömürgeci geçmişi olmayan bir ülke olarak konumlandırarak bölgede artan Fransız karşıtı duyarlılıktan faydalandığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi 'Afro-Avrasyalı' bir ülke olarak bile tanımlıyor."