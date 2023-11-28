BBC'de Erdoğan analizi: Etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'da artan popülaritesi ona küresel sahnede daha fazla etki gücü veriyor.'
BBC haberin ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi;
- Bazıları Osmanlı mirasının, amacı ülkesini yeniden küresel bir güç yapmak isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlarını etkilediğini söylüyor. Ülkesinin benzersiz konumuyla Erdoğan'ın etki alanı kıtalar boyunca yayılıyor.
"ERDOĞAN'IN İSLAM DÜNYASINDAKİ POPÜLARİTESİ ONA KÜRESEL ETKİ GÜCÜ VERİYOR"
"TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ POZİSYONU ETKİYE KATKIDA BULUNUYOR"
AFRİKA ÜLKELERİ TÜRK SİHA'LARINI SATIN ALIYOR
Haberin son bölümünde Türkiye-Somali ilişkileri ele alınırken, 2011'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 20 yıldır Mogadişu'yu ziyaret eden Afrikalı olmayan ilk lider olduğu belirtildi. BBC, "O zamandan beri Ankara en geniş denizaşırı askeri üssünü orada açtı. Başkentin dışında Türk askerleri El Şebap militanlarıyla savaşması için hükümet birliklerine eğitim veriyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye'nin yurt dışında askeri varlığının arttığına dikkat çeken BBC muhabiri, "Afrika ülkeleri, silahlı gruplarla savaşmak için artan şekilde Türk yapımı insansız hava araçlarını satın alıyor. Türkiye'nin Çin, Rusya ve Hindistan ile ticaret bağlantıları sıkılaştı ve özellikle Afrika'da diplomatik ağı genişledi. Erdoğan Türkiye'yi ikinci yüzyılına götürürken, karşısındaki zorluk Batılı ortaklarını dengelemek ve Afrika'da istiklarlı güç olma durumunu devam ettirerek etkisini sürdürmek olacak." dedi.