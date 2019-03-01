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POLİTİKA

BBP Başkanı Destici: Temsilde adalet TBMM'de şu anda en üst noktada

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletin bugüne kadar muhtıracılara da darbecilere de yol vermediğini bundan sonra da vermeyeceğini belirterek "Ülkemiz o dönem nasıl 28 Şubat günlerine geldi, gençlerimize o günleri anlatmamız lazım. Temsilde adalet TBMM'de şu anda en üst noktada. Neredeyse seçime katılmayan, kazanan bütün partiler temsil ediliyor. Yüzde 99'un üzerinde bir temsil sağlamış vaziyette. Artık millet kimi seçmişse o 5 yıl ülkeyi yönetecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Şehir Tiyatrosunda düzenlenen partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında, birlik ve beraberlik içerisinde ilerlemeye devam edeceklerini söyledi.

28 Şubat hakkında değerlendirmelerde bulunan Destici, o günlerin Türkiye tarihine kara bir leke olarak düştüğünü vurguladı.

"Bin yıl sürer diyenlere inat, 28 Şubat'ı çok kısa sürede tarihe gömdük." diyen Destici, şunları kaydetti:

"28 Şubat'ın o günkü mağdurları elhamdülillah bugün alınları ak, başları dik bir şekilde yollarına devam ediyor. 28 Şubat'ın mimarlarının ise bugün toplumun içerisine çıkmaya yüzleri yok. Aynen 1980 darbesini yapan darbeciler ve diğer darbeciler gibi. Bu millet bugüne kadar muhtıracılara da darbecilere de yol vermedi bundan sonra da vermeyecek. Ülkemiz o dönem nasıl 28 Şubat günlerine geldi gençlerimize o günleri anlatmamız lazım."

Krizlere, kaoslara çok kolay zemin hazırlayabilen bir sistemin geçmişte var olduğunu anlatan Destici, bu sistemin değişmesi için 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylaması kampanya sürecine destek verdiklerini ifade etti.

"Millet kimi seçmişse o 5 yıl ülkeyi yönetecek"

Destici, milletin seçtikleri yerine, batının çıkarlarının savunucusu olanları iş başına getiren düzen ve sistemi değiştirmek için "evet" dediklerini bildirdi.

Milletin iradesine üstünlüğünün önemine değinen Destici, "Temsilde adalet TBMM'de şu anda en üst noktada. Neredeyse seçime katılmayan, kazanan bütün partiler temsil ediliyor. Yüzde 99'un üzerinde bir temsil sağlamış vaziyette. Artık millet kimi seçmişse o 5 yıl ülkeyi yönetecek." diye konuştu.

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