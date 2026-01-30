Belediyeden indirim: Ekmek ramazan boyunca 6 liraya satılacak

Uygulamanın özellikle dar gelirli aileleri rahatlatmayı hedeflediğini belirten Beyşehir Belediye Adil Bayındır, "Amacımız Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ve en kaliteli ekmeği ulaştırmak. Bir aylık süreyle de olsa hemşehrilerimize destek olmak istiyoruz" dedi.