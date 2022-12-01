Ben şehit babasıyım: Şehit Halil İbrahim Yiğit temmuzda evlenecekti

​Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, PKK’lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit (25) son yolculuğuna uğurlandı.

Halil İbrahim Yiğit

Şehit asker için İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii’nde tören düzenlendi. Şehidin babası Ragıp, annesi Nursen Yiğit ve kardeşi avluda taziyeleri kabul etti. Halil İbrahim Yiğit’in temmuz ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi. 8 ay sonra evleneceği kahramanın fotoğrafına sarılan nişanlısı, gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kadını yakınları teselli etti.

Ragıp Yiğit

Şehit babası “Allah’ım çok şükür sana. Benim böyle bir evladım var. Oğlum seninle gurur duyuyorum” dedi. Aslen Yozgatlı olan şehit asker, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde dualarla toprağa verildi.

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