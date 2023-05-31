Beraat edemez

Depremden sonra Hatay’dan Eskişehir’e gelen depremzede aile, kızları T.İ.’yi CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in kurucusu olduğu Özel Çağdaş Okulları’na kaydettirmek istedi. 28 Şubat zihniyetine sahip okul müdürü İsmail Samur, başörtülü olduğu gerekçesiyle T.İ.’nin okula kaydını yapmadı. Aile şikayetçi oldu. Samur ifadesinde “Bizim okulda başörtüyü sadece hademeler takar. Onlar da çok fazla ortalıkta gözükmezler” dedi. Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, “nefret ve ayrımcılık” suçunun düzenlendiği TCK 122. Maddesi’ne göre kimsenin dini, ırkı, siyasi görüşü ve görünüşü sebebiyle herhangi bir okuldan dışlanamayacağı görmezden gelinerek, sanık için beraat kararı verildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz edip dosyayı istinafa taşıdı. Savcılık, İslami değerleri aşağılayan, ayrımcılık yaparak kamu barışını bozan sanık İsmail Samur’un cezalandırılmasını istedi.