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Beraat edemez

Eskişehir’de başörtülü olduğu gerekçesiyle kız çocuğunun kaydını yapmayan okul müdürünün beraat kararına itiraz edildi.

Abdullah Sarica
04:00 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İsmail Samur.

İsmail Samur.

Depremden sonra Hatay’dan Eskişehir’e gelen depremzede aile, kızları T.İ.’yi CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in kurucusu olduğu Özel Çağdaş Okulları’na kaydettirmek istedi. 28 Şubat zihniyetine sahip okul müdürü İsmail Samur, başörtülü olduğu gerekçesiyle T.İ.’nin okula kaydını yapmadı. Aile şikayetçi oldu. Samur ifadesinde “Bizim okulda başörtüyü sadece hademeler takar. Onlar da çok fazla ortalıkta gözükmezler” dedi. Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, “nefret ve ayrımcılık” suçunun düzenlendiği TCK 122. Maddesi’ne göre kimsenin dini, ırkı, siyasi görüşü ve görünüşü sebebiyle herhangi bir okuldan dışlanamayacağı görmezden gelinerek, sanık için beraat kararı verildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz edip dosyayı istinafa taşıdı. Savcılık, İslami değerleri aşağılayan, ayrımcılık yaparak kamu barışını bozan sanık İsmail Samur’un cezalandırılmasını istedi.


Depremzede kız çocuğunu ‘başörtülü’ olduğu için okula almayan İsmail Samur hakkında mahkemeden skandal karar: Hakim kendisiyle çelişerek beraat verdi
Depremzede kız çocuğunu ‘başörtülü’ olduğu için okula almayan İsmail Samur hakkında mahkemeden skandal karar: Hakim kendisiyle çelişerek beraat verdi

Eskişehir’de başörtülü olduğu gerekçesiyle depremzede kız çocuğunu okula almayan müdür İsmail Samur hakkında hakim kendi ile çelişerek beraat kararı verdi. Çocuğun ‘sırf’ başörtülü olduğu için okula alınmadığını kabul eden hakim, müdürün toplumsal alanda değil birebir diyalog halindeyken kız çocuğuna ‘nasihat’ verdiğini 'olumlayarak' ileri sürdü. Savcının ise deliller yönünde müdürün cezalandırılmasını talep etmesine rağmen, müdür Samur’un verilecek karardan önceden haberi varmışçasına mütalaadan sonra yazılı savunma için süre talep etmemesi dikkat çekti.


#Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
#İsmail Samur
#Özel Çağdaş Okulları
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