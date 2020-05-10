Berberler dezenfekte edildi



Yarın ilçede açılacak olan berberler için Aşkale Belediye Başkanlığı ekipleri bugün için tüm berberleri dezenfekte etti. Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış konuya ilişkin yaptığı açıklamalarında "Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan Berber, Kuaför ve Güzellik Merkezlerinin yarın açılacak olması münasebetiyle ilçemizde bulunan Berberlerin dezenfekte işlemlerini yaptırarak yarına hazır hale getiriyoruz.

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Bu konuda çok titiziz

Bizler Belediye olarak ilçe halkımızın sağlığı için üzerimize düşen tedbirlerimizi büyün bir titizlik ve ciddiyet içerisinde, bugüne kadar aldık almaya da devam ediyoruz. Ancak, onlardan ricamız Berberler ve vatandaşlarda çeşitli önlemler ile ve özellikle sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda istenilenleri yapmaları olacaktır.’’ diye konuştu.