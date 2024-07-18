Bergama'daki orman yangınından acı haber geldi: Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve Dilsiz bulundukları yerden çıkarılarak helikopter ile İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi. Dönertaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, yaralı araç sürücüsünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.