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Bergama'daki orman yangınından acı haber geldi: Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti

İzmir Bergama‘daki orman yangınına giderken şarampole yuvarlanan aracın içerisinde bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını bildirdi.

15:30 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:49 - 18/07/2024 Perşembe
DHA
Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz idaresindeki kamyonet, şarampole yuvarlandı.
Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz idaresindeki kamyonet, şarampole yuvarlandı.

İzmir'in Bergama ilçesi Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 15.15 sıralarında yangın çıktı.


Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.

Yangın ikinci günde kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:
İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Şarampole yuvarlandı

Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz idaresindeki kamyonet, bugün saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı şarampole yuvarlandı.

Hastenede hayatını kaybetti

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve Dilsiz bulundukları yerden çıkarılarak helikopter ile İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi. Dönertaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, yaralı araç sürücüsünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Bakan Yumaklı'dan başsağlığı mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında,
"İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Orman İşletme Müdürü kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum"
dedi.

#Bergama
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#orman yangını
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