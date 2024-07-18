Bergama'daki orman yangınından acı haber geldi: Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesi Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 15.15 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi.
Yangın ikinci günde kontrol altına alındı
Şarampole yuvarlandı
Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ulaştırma personeli Özgür Dilsiz idaresindeki kamyonet, bugün saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı şarampole yuvarlandı.
Hastenede hayatını kaybetti
İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve Dilsiz bulundukları yerden çıkarılarak helikopter ile İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi. Dönertaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, yaralı araç sürücüsünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.