Beşinci'den 'sokağa çıkma' çağrılarına sert tepki: Kirli zihinlerinizle gençleri Türkiye'ye düşman edemeyeceksiniz

"Saraçhane önünde sergilediğiniz vandalizmi içimize sindirmek zorunda değiliz. Politik maskelerinizin ardında sakladığınız kriminal alışkanlıklarınızla çaldığınız her kuruşun ve terörle sırt sırta vererek büyüttüğünüz ihanet sarmalının hesabını hukuk önünde vereceksiniz. İçine düştüğünüz ahlaksızlık ve ihanet çukurunu kapatmak için gençlerin sırtına basarak hala kirli bir çağrıda bulunuyor, sorunlu ve çarpık zihniyetinizi sokaklara taşımakta ısrar ediyorsunuz. Çağrınıza cevabımızdır; Kirli ellerinizi gençlerin üzerinden çekeceksiniz. Kirli emellerinize gençleri alet etmeyeceksiniz. Kirli zihinlerinizle gençleri Türkiye'ye düşman edemeyeceksiniz."