Beyin kanaması geçirip hayatını kaybeden kadının organları üç hastaya can oldu

Düzce’de geçen hafta evde beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ayşe Gül’ün (62) bağışlanan organları, 3 hastaya hayat verdi. Gül'ün kardeşi Hüsnü Başoğlu, ablasının organlarının başka bir insanda yaşadığına çok sevindiğini belirterek, “Annemin böbrek yetmezliği vardı. Bizde yaklaşık 4 sene organ nakli bekledik ama annemin ömrü yetmedi. Bu nedenle ablamın organlarının başka hastalara umut olması için bağış yapma kararı aldık” dedi.

Düzce’de beyin kanaması geçiren Ayşe Gül, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan ve beyin ölümü gerçekleşen Gül’ün ailesinin izni ile böbrekleri ile karaciğeri bağışlandı. Uzman ekipler tarafından ameliyatla Gül’ün alınan böbrekleri İstanbul'da 2 hastaya, karaciğeri ise Ankara'da 1 hastaya başarıyla nakledildi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Milas Mafizer, organ nakli koordinatörü Dr. Zehra Mermi Bal ile organlarını bağışlayan Gül'ün kardeşi Hüsnü Başoğlu basın açıklaması yaptı.





‘TOPLUMDAKİ DUYARLILIĞI ARTIRMAK İÇİN BU KONUDA DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR’

Organ bağışının ülke çapında önemine vurgu yapan Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Milas Mafizer, “Organ bağışının kritikliği ihtiyaç sahibi hastalar tarafından daha çok ciddiye alınmakta. Maalesef ülkemizde bu oranlar çok düşük. Ülkemizde nakiller daha çok canlı hastadan canlı hastaya aile bağları sayesinde yapılmakta. Kadavradan yani beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan nakil oranı çok düşük oranlarda. Beyin ölümünde bahsettiğimiz şey mutlak ölümle eş değer bir durum ve vefat etmiş bir hastadan farkı kalmakta. Bu durum, organ bağışı bekleyen binlerce hasta için umut ışığı oluşturmakta. Toplumdaki duyarlılığı artırmak için bu konuda daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.





‘ŞU AN ORGAN NAKLİ BEKLEYEN NEREDEYSE 35 BİN HASTA MEVCUT’

Hastanenin yoğun bakım uzmanı ve organ nakli koordinatörü Dr. Zehra Mermi Bal ise Gül'ü geçirdiği beyin kanaması sonrasında yoğun bakıma aldıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu süreçte yaptığımız tedavilere maalesef hastamız yanıt veremedi ve takipte beyin ölümü tanısını koyduk. Beyin ölümü sonrası hasta yakınlarıyla yaptığımız organ nakli görüşmesi olumlu sonuçlandı ve organ bağışı iznini verdiler. Bundan sonra süreci hızlı bir şekilde yürüterek hastamızın karaciğerini Ankara'da acil karaciğer nakli bekleyen bir alıcıya, böbreklerini ise İstanbul da 2 ayrı alıcıya naklettik. Ülkemizde şu an organ nakli bekleyen neredeyse 35 bin hasta mevcut ve sayıya her gün yenileri ekleniyor. Bazı hastalarımız bu şansı bulamadığı için hayatlarını kaybediyor. Hepimiz, en sevdiklerimiz her zaman organ yetmezliği nedeniyle organ nakli bekleyebiliriz. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım."





‘BİZDE YAKLAŞIK 4 SENE ORGAN NAKLİ BEKLEDİK AMA ANNEMİN ÖMRÜ YETMEDİ’

Gül'ün kardeşi Hüsnü Başoğlu ise böbrek yetmezliği olan annesinin 4 yıl organ beklediğini ve sonrasında yaşamını yitirdiğini söyleyerek, “Ablamın organları başka bir insanda yaşadığı için çok seviniyorum. Annemin böbrek yetmezliği vardı. Biz de yaklaşık 4 sene organ nakli bekledik ama annemin ömrü yetmedi. Bu nedenle ablamın organlarının başka hastalara umut olması için bağış yapma kararı aldık. Başka hastalara faydası olsun diye izin verdik. Organ bağışının daha da yaygınlaşması lazım. Hiçbir sıkıntısı yok, organlar toprağın altında çürüyeceğine bir insanda faydalı olması daha güzel.” diye konuştu.



