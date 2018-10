Beykoz’u sel vurdu

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yağan yağmur Beykoz’da etkili oldu. Bölgede sel baskınları oluşurken yıldırım düşmesi sonucu bir ev yandı, geniş çaplı maddi zarar oluştu. Mahmut Şevket Paşa deresi ve Elmalı barajı taştı, taşkın su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağış sonrası toprak kaymaları yaşandı. Bazı vatandaşlar, evlerini basan su nedeniyle mahsur kalırken, komşularının çabasıyla kurtarıldı. Bazıları da itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.

Mahsur kalan bazı vatandaşlar da kepçe yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Bu arada bazı bahçe ve seralardaki ürünler de sel nedeniyle zarara uğradı. Dere boyunca ilerleyen Mahmut Şevket Paşa Caddesi üzerinde bulunan bazı köprüler de sel nedeniyle zarar gördü.

Beykoz’da etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Çamur rengine bürünen Boğaz böyle görüntülendi.

BU DERENİN ISLAH OLMASI LAZIM

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Muhtarı Kemal Özman, neredeyse her yağmurda bu sıkıntıları yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: “Biz bu derelerin artık ıslah olmasını istiyoruz. Ben yağmurla uyandım zaten, bir anda derenin çoğalmasıyla birçok arayan mahallelimiz oldu. İşin açıkçası her tarafa da yetişemedik. Bir evde mahsur kalan 3 kişi var. Sabah 06.30’dan beri onları oradan çıkaramıyoruz. Benim devletten tek bir istirhamım var, bu dereleri ıslah edelim. Her zaman bu sel felaketi yaşanacak, bir daha yağmur yağacak, bir daha yaşanacak. Riva yolu üzerinde bana bağlı bir köyüm daha var, orası da buradan beter şu anda. Çok kötü bir durumdayız.”

Yıldırım düştü; çatı alev alev yandı

Şiddetli yağış sırasında Elmalı Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan çatıya müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Tavanı delerek kurtuldular

Sağanak yağış nedeniyle taşan Çengelderesi yakınında bulunan 2 ev sular altında kaldı. Sağanak yağış sırasında uykuda olan Kerem Demirel ve eşini komşuları uyandırdı. Evden tavanı delerek çatıya çıkan Demirel, karısı ve 2 yaşındaki çocuğunu son anda kurtardı. Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İş makinesiyle çıkartıldılar

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde sel sularının yükselmesi sonucu bir evde yaşayan 3 kişi mahsur kaldı. Bölgeye itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Selahattin Aktaş, eşi Hayriye Aktaş, kızları Ufkun Aktaş kepçe yardımıyla çıkartıldı. Aktaş ailesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynarca ve Kandıra’yı su bastı

Marmara bölgesinde dün etkili olan sağanak yağış Sakarya’nın Kaynarca ile Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Kaynarca’daki yoğun yağış nedeniyle Seyran Deresi taştı. Bazı araçlar suda sürüklendi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kandıra’daki sağanak nedeniyle de ilçe merkezi ile bazı köylerde yollar sular altında kaldı. Kumcağız, Kanlıdere ve Lokmanlı derelerinin taşması üzerine polis ve jandarma ekipleri derelerin geçtiği köprüleri trafiğe kapattı.

