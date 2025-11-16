Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bilecik
Yeni fiyat listesi açıklandı: Bilecik'te ekmeğe zam geldi

Yeni fiyat listesi açıklandı: Bilecik'te ekmeğe zam geldi

00:1316/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Oda'dan yapılan açıklamada zammın normal olduğu belirtildi.
Oda'dan yapılan açıklamada zammın normal olduğu belirtildi.

Bilecik TSO ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından belirlenen yeni fiyat listesinde ekmeğe 2 lira 50 kuruş zam geldi.

Bilecik’te 200 gram ekmeğe 2 lira 50 kuruş zam geldi.

Bilecik TSO ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından belirlenen yeni fiyat listesinde ekmeğe 2 lira 50 kuruş zam geldi. Bilecik’te 200 gram ekmek 12.50 TL’den satılırken, 2 lira 50 kuruş zam gelerek 15 TL oldu. Bu zamma vatandaşlar tepki gösterirken, fırıncılar da, "Özellikle elektrik, doğal gaz, mazot, işçi giderleri, SSK giderleri son zamanlarda gelen vergiler ve bunlar bizim hep maliyetimiz artıyor. Bundan ötürü gelen zam normaldir" dedi.



#Bilecik
#Ekmek
#Zam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025: 1+1, 2+1 evlerin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi şartları neler?