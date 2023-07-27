Bilecik'te siyanür alarmı: Bir kişi öldü 41 kişi gözlem altında

Toplu cinayetlerle gündemde olan siyanürün internetten kontrolsüz teminini ortaya koymak için 100 gramını 28,49 TL’ye aldığımız siyanürü iade edebileceğimiz kurum bulamadık. Sağlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD İl Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Gazetemize önce polis, ardından AFAD ekipleri geldi. Prosedür gereği sızıntı olmadığı için müdahale edilmedi. İSTAÇ’tan da sonuç alamayınca güçlükle bulduğumuz imha ile yetkili bir firma ile irtibata geçip teslimat için süreci başlattık.