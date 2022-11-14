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ANTALYA

Bilim Merkezi’nde miniklere bilim aşısı

Antalya Bilim Merkezi’nin 4-6 yaş grubuna hitap eden Neşeli Adımlar Atölyesi’nde, basitleştirilmiş fen ve matematik deneyleriyle çocukların bilime olan merakları oluşturuluyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilim Merkezi’nde miniklere bilim aşısı
​Bilim Merkezi’nde miniklere bilim aşısı.

Antalya Bilim Merkezi’nin 4-6 yaş grubuna hitap eden Neşeli Adımlar Atölyesi’nde, basitleştirilmiş fen ve matematik deneyleriyle çocukların bilime olan merakları oluşturuluyor. Buradaki 3 eğitmen, kendi alanlarında oyunlarla yaparak ve yaşayarak çocukların bilim hakkında fikir sahibi olmalarını amaçlayan basitleştirilmiş fen ve matematik deneyleri düzenliyor. Hafta sonlarındaki deneylerde, önce mikroskop soğan zarı inceleniyor. Ardından yoğunluklarına göre sıvıların sıralandığı yoğunluk kulesi yapılıyor ve şişe içindeki sirke ve karbonatın tepkimesi ile balon şişirme gibi deney ve gözlemler sunuluyor. Aynı anda 20 çocuğu günde 2 seans bu etkinlikleri sunan atölye, okul öncesi çocukların bilime olan meraklarını oldukça yükseltiyor.

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