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Bin öğrenciye üniversite bursu

Kahramankazan Belediyesi, Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği iş birliği ile hayata geçirilen burs programı, bu yıl 1000 üniversite öğrencisine maddi destek sağlayacak.

13:41 . 29/08/2023 Salı
Diğer
KAHEK.

KAHEK.

Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KAHEK) iş birliği ile yürütülen burs programı, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için önemli bir destek sunuyor. Bu özel iş birliği, geleceğin liderlerini destekleme vizyonunu yansıtarak, eğitim alanındaki fırsat eşitsizliğini azaltmayı amaçlıyor. Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayarak onların eğitim hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmayı hedefleyen burs programı, KAHEK’in çatısı altında gerçekleşiyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı açıklamada, "Eğitim, toplumun en değerli varlıklarından biridir. Bu nedenle, eğitim fırsatlarının eşit ve adil bir şekilde sunulması, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize olan borcumuzdur. Kahramankazan Belediyesi olarak, bu düşünceden yola çıkarak KAHEK ile birlikte başlattığımız burs programıyla bu yıl 1000 öğrencimize burs desteği veriyoruz. Geleceğin liderleri olarak gördüğümüz gençlerimize elimizden geldiğince destek sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.


2020 yılından bu yana Kahramankazan Belediyesi ve KAHEK'in ortak olarak yürüttüğü burs programına, 25 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Kahramankazan’da ikamet eden, üniversitelerin lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler www.kahramankazaneksyd.com adresinden burs başvurusuna müracaat edebilecek. 1000 öğrencinin faydalanacağı burs programının ödemesi, eğitim öğretim yılının başlaması ile hak kazanan öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

#Burs
#Kahramankazan Belediyesi
#KAHEK
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