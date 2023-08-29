Bin öğrenciye üniversite bursu

Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KAHEK) iş birliği ile yürütülen burs programı, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için önemli bir destek sunuyor. Bu özel iş birliği, geleceğin liderlerini destekleme vizyonunu yansıtarak, eğitim alanındaki fırsat eşitsizliğini azaltmayı amaçlıyor. Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayarak onların eğitim hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmayı hedefleyen burs programı, KAHEK’in çatısı altında gerçekleşiyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptığı açıklamada, "Eğitim, toplumun en değerli varlıklarından biridir. Bu nedenle, eğitim fırsatlarının eşit ve adil bir şekilde sunulması, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize olan borcumuzdur. Kahramankazan Belediyesi olarak, bu düşünceden yola çıkarak KAHEK ile birlikte başlattığımız burs programıyla bu yıl 1000 öğrencimize burs desteği veriyoruz. Geleceğin liderleri olarak gördüğümüz gençlerimize elimizden geldiğince destek sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.