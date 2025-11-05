Bir gecede ayakkabı kokusunu yok eden yöntem

Ayaklarımız gün içinde uzun süre kapalı ayakkabıların içinde kaldığından, özellikle hava geçirgenliği düşük spor ayakkabılar terin dışarı çıkmasını engelliyor. Bu durum hem ayak sağlığını zorluyor hem de rahatsız edici koku sorununa yol açıyor. Uzmanlar, ayaklarda binlerce ter bezinin bulunduğunu ve terlemenin doğal olduğunu vurguluyor; asıl problem, nemin hapsolmasıyla birlikte bakterilerin sıcak ve nemli ortamda hızla çoğalması. Neyse ki, bu kokuyu gidermek için doğal bir yöntem bulunuyor.





Tuz yöntemi etkili mi?





Uzmanlara göre, sofra tuzu güçlü bir nem çekici özelliğe sahip. Yani bulunduğu ortamdan nemi emiyor. Bu da bakterilerin çoğalması için gerekli ortamı ortadan kaldırıyor. Nem kalmadığında, kötü kokuya neden olan bakteriler de etkisiz hale geliyor.





Her ayakkabının içine 2–3 çay kaşığı tuz serpin. Tuzu iç tabana eşit şekilde yayın. Gece boyunca, en az 8 saat bekletin. Sabah olduğunda tuzu dökün veya fırça yardımıyla temizleyin.





Bu yöntemle ayakkabılarda oluşan kötü kokulara veda edebilirsiniz.











