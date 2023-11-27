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Bir haftada bir tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda 1 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

08:53 - 27/11/2023 Pazartesi
IHA
Operasyonlarda 1 ton 150 kilogram esrar, 38 kilo 930 gram metamfetamin ve 4 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonlarda 1 ton 150 kilogram esrar, 38 kilo 930 gram metamfetamin ve 4 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20- 26 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 1 ton 150 kilogram esrar, 38 kilo 930 gram metamfetamin ve 4 kilo 200 gram skunk ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.



Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına ağır darbe: Altı ilde 63 mağara ve sığınak imha edildi
Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına ağır darbe: Altı ilde 63 mağara ve sığınak imha edildi

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-30” operasyonlarında altı ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili paylaşımında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek” dedi.


#Van
#Uyuşturucu operasyonu
#Van Emniyet Müdürlüğü
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