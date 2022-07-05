Bir tonluk ’Rüzgar’ alıcısını bekliyor.

Malatya’da kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşanırken, Yeşilyurt Yaka Mahallesi’nde bulunan Abbas Arslan’a ait özel bir besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton 100 kilo ağırlığındaki ’Rüzgar’ ismi verilen kurbanlık tosun da alıcısını bekliyor.

Çocuğu gibi bakıyor



Yaklaşık 650 büyükbaş hayvanın bulunduğu besi çiftliğinde alıcısını bekleyen ’Rüzgar’ ismi verilen kurbanlık tosuna özel bir ilgi gösterildiğini kaydeden işletme sahibi Arslan, "İki yaşını geçti. İsmi Rüzgar, bununla çok ilgileniyorum. Hayvanların hepsine bakıyoruz ama rüzgara çocuğum gibi bakıyorum. Canlı 1 ton 100 kilo ağırlığında, 80 bin TL istiyoruz. Burada satılmaz ise pazara götüreceğiz" dedi

"Kurbanlık sıkıntısı bulunmuyor"



Piyasada kurbanlık hayvan sorununun bulunmadığına da belirten Arslan, "Kurban alıcılarını bekliyoruz. İşletmemiz de çok sayıda hayvanımız mevcut. Tüm talepleri karşılaya biliriz. Hayvanlar burada satılmaz ise pazara çıkararak müşterileri bekleyeceğiz. Herkese yetecek hayvanımız var" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 15 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri Kurban Bayramı öncesinde sahte para ile kurban alışverişi, tırnakçılık, tantana olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının mağdur olmaması adına harekete geçti. Ekipler Sultangazi'deki kurban satış yerinde satıcılara bilgilendirmede bulundu. Polis ekipleri satıcılara kullanılan dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yaparken, sahte paranın nasıl anlaşılacağını anlattı.<br> Ekipler kurban satıcılarına bilgilendirici broşür dağıttı. Kurban satıcısı İsmail Tunç, \"Bu işi yapan herkes bu tarz yöntemlerle karşı karşıya kalmıştır. 'DAHA ÇOK SAHTE PARA VE TIRNAKÇILIK YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR'<br><br>Genellikle kalabalık içerisinde ‘Biz paranın bir kısmını verdik’ diyerek parayı az vermeye çalışan çok oldu. Sahte para vermeye çalışan çok oldu. <br>Sahte para konusunda hepimiz zarar gördük. Biz artık görünüşünden anlıyoruz parayı. Daha çok sahte para ve tırnakçılık yapmaya çalışıyorlar\" dedi. Kurban pazarlarında yeni oyun Bu tuzağa sakın düşmeyin: Ekipler tek tek gezip uyardı Kurban pazarlarında yeni oyun: Ekipler tek tek gezip uyardı bu tuzağa sakın düşmeyin Kurban Bayramı öncesinde kurban satıcıları ve vatandaşlara Toplum Destekli Polis ekipleri, sahte para konusunda uyarıda bulundu. BiP'te paylaş

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