Bir tonluk ’Rüzgar’ alıcısını bekliyor.

Malatya’da kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşanırken, Yeşilyurt Yaka Mahallesi’nde bulunan Abbas Arslan’a ait özel bir besi çiftliğinde yetiştirilen 1 ton 100 kilo ağırlığındaki ’Rüzgar’ ismi verilen kurbanlık tosun da alıcısını bekliyor.
Çocuğu gibi bakıyor Yaklaşık 650 büyükbaş hayvanın bulunduğu besi çiftliğinde alıcısını bekleyen ’Rüzgar’ ismi verilen kurbanlık tosuna özel bir ilgi gösterildiğini kaydeden işletme sahibi Arslan, "İki yaşını geçti. İsmi Rüzgar, bununla çok ilgileniyorum. Hayvanların hepsine bakıyoruz ama rüzgara çocuğum gibi bakıyorum. Canlı 1 ton 100 kilo ağırlığında, 80 bin TL istiyoruz. Burada satılmaz ise pazara götüreceğiz" dedi "Kurbanlık sıkıntısı bulunmuyor" Piyasada kurbanlık hayvan sorununun bulunmadığına da belirten Arslan, "Kurban alıcılarını bekliyoruz. İşletmemiz de çok sayıda hayvanımız mevcut. Tüm talepleri karşılaya biliriz. Hayvanlar burada satılmaz ise pazara çıkararak müşterileri bekleyeceğiz. Herkese yetecek hayvanımız var" diye konuştu.
FOTOĞRAF 15
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri Kurban Bayramı öncesinde sahte para ile kurban alışverişi, tırnakçılık, tantana olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının mağdur olmaması adına harekete geçti.
Ekipler Sultangazi'deki kurban satış yerinde satıcılara bilgilendirmede bulundu.
Polis ekipleri satıcılara kullanılan dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yaparken, sahte paranın nasıl anlaşılacağını anlattı.<br>
Ekipler kurban satıcılarına bilgilendirici broşür dağıttı.
Kurban satıcısı İsmail Tunç, \"Bu işi yapan herkes bu tarz yöntemlerle karşı karşıya kalmıştır.
'DAHA ÇOK SAHTE PARA VE TIRNAKÇILIK YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR'<br><br>Genellikle kalabalık içerisinde ‘Biz paranın bir kısmını verdik’ diyerek parayı az vermeye çalışan çok oldu. Sahte para vermeye çalışan çok oldu. <br>Sahte para konusunda hepimiz zarar gördük. Biz artık görünüşünden anlıyoruz parayı. Daha çok sahte para ve tırnakçılık yapmaya çalışıyorlar\" dedi.
Kurban pazarlarında yeni oyun
Bu tuzağa sakın düşmeyin: Ekipler tek tek gezip uyardı
Kurban pazarlarında yeni oyun: Ekipler tek tek gezip uyardı bu tuzağa sakın düşmeyin
Kurban Bayramı öncesinde kurban satıcıları ve vatandaşlara Toplum Destekli Polis ekipleri, sahte para konusunda uyarıda bulundu.
FOTOĞRAF 9
Sivas kent merkezine 84 kilometre uzaklıktaki Şarkışla Hayvan Pazarı, adeta hayvan piyasasının belirlendiği yer olarak anılıyor.
Yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesi ile 2013 tarihinden bu yana hizmet veren ruhsatlı hayvan pazarında büyük ve küçükbaş hayvanlar cumartesi günü alıcıları ile buluşuyor.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Şarkışla Hayvan Pazarı da hareketlilik yaşanıyor. Canlı hayvan pazarına yurdun çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, alıcılarla buluşturuluyor. Hayvan satıcıları yem ve mazot fiyatlarından yakınırken, bazı alıcılar fiyatların normal olduğunu belirtti.
Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı'ndan kurbanlık alan Osman Taşlık, \"Fiyatlar biraz pahalı ama alıyoruz yani. Hem hayvan sayısı hem de insan sayısı olarak çok kalabalık. Alınıyor da satılıyor da. Ben kurbanlığımı 23 bin liraya aldım\" dedi.
Mevlüt Avcı ise, “Allah'ın izniyle kurbanımızı almak için gelmiştik ve aldık. 47 bin 500 liraya Simental tosun aldık. Burası Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı ve buradaki fiyatlar uygun. Ben fiyatlardan memnunum, Allah kabul etsin inşallah\" diye konuştu.
\"Buraya kurbanlık almaya geldik\"<br><br>Kahramanmaraş'tan kurban almak için gelen Mehmet Karagöl, “Buraya kurbanlık almaya geldik. Hayvan sayısı geçen aylara göre az. Herkes kurbanlığını alıp ahırlara koydu, çoğu hayvan da meralarda otlakta olduğu için geçtiğimiz aylara göre hayvan sayısı az. Yakıt pahalı olduğu için daha önceden Türkiye'nin her yerinden alıcı geliyordu. Şu an yakıt ve nakliye pahalı olduğu için gelmiyor\" ifadelerini kullandı.
\"Pazarımızdan gayet memnunuz\"<br><br>Mehmet Yıldız, kurbanlıklarını satmak için Kahramanmaraş'tan pazara gelerek, \"Ben pazara 8 tane hayvan getirdim. Şu an 2 tane satılmayan hayvanım kaldı, gayet memnunuz pazarımızdan. Hayvan sayısı çok ama mazot pahalı. Önceden her hafta 3 araba geliyorduk ama şimdi yakıt pahalı olduğu için 3 satıcı bir olduk tek arabayla geldik. İneklerin fiyatı 30 bin liradan başlıyor, 25-20 bin liraya kadar devam ediyor\" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında kurban telaşı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan hayvan pazarında Kurban Bayramı telaşı yaşanıyor.