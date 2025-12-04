Yeni Şafak
Bir zamanlar kuş cennetiydi: Seyfe Gölü tamamen kurudu

Bir zamanlar kuş cennetiydi: Seyfe Gölü tamamen kurudu

4/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Kuraklığın kronik bir su sorununa dönüştüğü Türkiye’de en az yağış alan illerden Kırşehir'deki Seyfe Gölü Kuş Cenneti tamamen kurudu. Yetersiz yağışlar ile gölü besleyen pınarlardan beklenen akışın olmaması gölü kuruttu. 10 bin 700 hektarlık göl, 187 kuş türüne ev sahipliği yapıyordu.

Türkiye'nin en az yağış alan illeri arasında yer alan Kırşehir'de, kuraklıktan etkilenen Seyfe Gölü Kuş Cenneti tamamen kurudu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Kırşehir'de son 65 yılın en düşük yağış seviyesi görüldü. Mucur ilçesinde Ramsar Sözleşmesi ile korunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti de kuraklıktan olumsuz etkilendi. Yetersiz yağışlar ile gölü besleyen Seyfe, Horla, Yenidoğanlı ve Malya pınarlarından beklenen akışın olmaması, gölün tamamen kurumasına yol açtı. Yaklaşık 10 bin 700 hektarlık alana sahip göl, flamingo, turna, angut ve ördek gibi çok sayıda kuş türünün bölgeyi terk etmesiyle son aylarda sessizliğe büründü. Göl, önceki yıllarda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 27 tür de dahil olmak üzere toplam 187 kuş türüne ev sahipliği yapıyordu. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sultan Kıymaz, "Bakanlığımızın 'acil eylem planı' bizim için umut veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün kuruyan göllerle ilgili yeni bir çalışması var. Seyfe Gölü de bu göller listesine dahil edildi. Seyfe Gölü için acil eylem planları oluşturulmakta. Su kalitesi ile yeraltı su kaynaklarının izlenmesi ve kontrolü, kaçak kuyuların önüne geçilmesi, kuraklığa dayanaklı bitki çeşitlerinin yaygınlaştırılması gibi uzun vadede bunların hayata geçirilecek olması, gölün eski durumuna getirileceği konusunda ümit veriyor" dedi.



#Aktüel
#Seyfe Gölü
#Kuraklık
