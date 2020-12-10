Bıyık fantezisi: Skandal açıklamaları tepki görmüştü

Daha önce koronadan hayatını kaybeden yaşlılar için “Abartmaya gerek yok. Zaten bir ayakları çukurdaydı” diyen, mültecilerin aşevini kapatan, ‘Artık zapt edemiyorum. Şebeke suyuna şap katacağım’ ifadeleriyle hemşerilerine hakaret eden Bolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, akıllara ziyan bir kılık-kıyafet talimatı gündemde.

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SAKALA YASAK GELDİ

Özcan, 08.12.2020 tarihinde yayınladığı genelgede, “Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar aşırılığa kaçmayacak, sade bir kılık kıyafette olmaları, kıllık ve kıyafette birlik ve bütünlük içerisinde bulunmalarının sağlanması amaçlanmıştır” diyerek çalışanlarına sakalı yasaklayıp kravat takma zorunluluğu getirdi.

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BIYIK TARİFİNE BAK

Talimattaki asıl bomba ise ‘bıyık’ maddesi oldu. Özcan talimatta akla ziyan bir bıyık tarifi yaptı. Talimattı şu ifadeler kullanıldı: “Görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıya favori bırakılmaz. Saçlar kulağı kapamayacak şekilde uzatılabilir. Temiz, bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudağı geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur. Alt uçlar dudak hizasında kesilir.”

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UYMAYAN YANDI