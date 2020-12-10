Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bıyık fantezisi Skandal açıklamaları tepki görmüştü
POLİTİKA

Bıyık fantezisi: Skandal açıklamaları tepki görmüştü, Bolu Belediye Başkanı'nın açıklamaları

Bıyık fantezisi: Skandal açıklamaları tepki görmüştü

Bolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, skandal icraat ve talimatlarına bir yenisi daha eklendi. Özcan’ın kılık kıyafet genelgesinde pes dedirten ‘bıyık’ talimatnamesi şöyle: Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudağı geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur. Alt uçlar dudak hizasında kesilir... Özcan Koronavirüsten ölenler için “Zaten bir ayakları çukurdaydı” demişti.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Tanju Özcan
Tanju Özcan

Daha önce koronadan hayatını kaybeden yaşlılar için “Abartmaya gerek yok. Zaten bir ayakları çukurdaydı” diyen, mültecilerin aşevini kapatan, ‘Artık zapt edemiyorum. Şebeke suyuna şap katacağım’ ifadeleriyle hemşerilerine hakaret eden Bolu’nun CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, akıllara ziyan bir kılık-kıyafet talimatı gündemde.

10 Kasım törenine geç kalan CHP'li Başkan Özcan: Bağırsaklarım bozulmuş, yol üstünde ihtiyaç giderdim
GÜNDEM
10 Kasım törenine geç kalan CHP'li Başkan Özcan: Bağırsaklarım bozulmuş, yol üstünde ihtiyaç giderdim

SAKALA YASAK GELDİ

  • Özcan, 08.12.2020 tarihinde yayınladığı genelgede, “Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar aşırılığa kaçmayacak, sade bir kılık kıyafette olmaları, kıllık ve kıyafette birlik ve bütünlük içerisinde bulunmalarının sağlanması amaçlanmıştır” diyerek çalışanlarına sakalı yasaklayıp kravat takma zorunluluğu getirdi.

Bırakın ölsünler: CHP'li Özcan'dan kan donduran korona sözleri
GÜNDEM
Bırakın ölsünler: CHP'li Özcan'dan kan donduran korona sözleri

BIYIK TARİFİNE BAK

Talimattaki asıl bomba ise ‘bıyık’ maddesi oldu. Özcan talimatta akla ziyan bir bıyık tarifi yaptı. Talimattı şu ifadeler kullanıldı: “Görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıya favori bırakılmaz. Saçlar kulağı kapamayacak şekilde uzatılabilir. Temiz, bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudağı geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur. Alt uçlar dudak hizasında kesilir.”

Utanmazlık: Tanju Özcan ‘işim olmaz’ dediği HDP’li Yolci’nin avukatlığını yapmış
GÜNDEM
Utanmazlık: Tanju Özcan ‘işim olmaz’ dediği HDP’li Yolci’nin avukatlığını yapmış

UYMAYAN YANDI

  • CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan Kılık kıyafet yazısında kurallara uymayan personele idari ceza uygulanacağı tehdidinde bulunularak şunlar kaydetti: "Konu ile ilgili olarak birim amirlerince gerekli tedbirlerin alınarak, personelin ikaz edilmesini, kılık ve kıyafetine özen göstermeyenler hakkında gerekli idari işlemin tesis edileceğinin bilinmesini, uygulanmada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini önemle rica ederim. "
Abone Ol Google News
Farklı kaybettik

Farklı kaybettik

Temsilcimiz Başakşehir, Avrupa Kupaları'na veda etti.
Can kaybımız artıyor

Can kaybımız artıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Darbeciyeonur nişanı

Darbeciye
onur nişanı

​Macron ile Sisi arasında su sızmıyor.

Tarihi görüntü

Tarihi görüntü

​Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez böyle bir şey yaşandı.

İstanbul için <br>özür dileriz

İstanbul için
özür dileriz

Seçim şarkısını seslendiren sanatçıdan ​İmamoğlu'na tepki.

Aşı zorunlu olmayacak

Aşı zorunlu olmayacak

​Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklamalar.
Rusya'da ortalık karıştı

Rusya'da ortalık karıştı

​Kıyamet Günü Uçağını soydular.
Bayram yeri gibi

Bayram yeri gibi

​Bakü sokakları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile süslendi.
Oltaya yeni düzenleme

Oltaya yeni düzenleme

​İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi.

Bayraktar, 5 yıl önceki duygusal yazısını Twitter'dan paylaştı.
Tehlikeli maddeler de var

Tehlikeli maddeler de var

2 bin konteyner okyanusun dibini boyladı.

En çok neleri aradık?

En çok neleri aradık?

​Türkiye'de en çok arananlarda ilk sırada EBA var...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.