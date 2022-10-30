Boğaziçi Film Festivali'nde Fincancı şovu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen ‘Boğaziçi Film Festivali’, 28 Ekim Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen törenle sona erdi.

O KADIN TSK’YA İFTİRA ATTI

Festivalde Özcan Alper, ‘Karanlık Gece’ filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanırken, yaptığı açıklamalarla festivalin ruhuna gölge düşürdü. Ödülünü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “Kimyasal silah kullandığını” iddia ettiği için ‘Terör örgütü propagandası’ndan tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya ithaf etti. Alper, konuşmasında “Şebnem Korur Fincancı sadece barış dediği için bir linç kampanyasına maruz kaldı. Umarım bir an önce cezaevinden çıkar. Bu ödülü ona ithaf ediyorum” dedi. Salonda bu kabul edilemez söyleme itiraz edenler çıksa da tek bir kişi sesini yükselterek, “O kadın TSK’ya iftira attı, günlerdir PKK sayfaları kadına destek veriyor” dedi. Bu sözleri söyledikten sonra salonu da terk eden kişi, Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Burak Haktanır’dı.

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KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM

Yeni Şafak’a konuşan oyuncu Haktanır, son zamanlarda festivallerde siyasi eleştirilerin birçoğunun saçma olmasına rağmen, alıştıklarını söyledi. Burak Hanktanır, “Bu eleştirinin ötesinde, bir terör örgütünün propagandasına dönüşünce, susmak olmazdı. Ben de vermek istediğim tepkinin sadece çok çok hafifletilmiş halini vermeye çalıştım. Çok bariz bir şekilde PKK propagandası yapılıyor. Ama onu anlamayacak kadar aptal değiliz. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Ödül aldılar, sahneye çıktılar, iyi iş yaptıkları için alkışladık. Ama bunun ötesindeki atraksiyonlar iyi niyetli değil. Bu seferki siyasi eleştirinin çok ötesinde bir şey. Dayanamadım artık” ifadelerini kullandı.

Altın Yunus Ödülü kazandı

Burak Haktanır.

Boğaziçi Film Festivali Başkanı Ogün Şanlıer, festivalin bu yılki onur konuğu Macar senarist ve yönetmen Ildiko Enyedi’ye onur ödülünü takdim etti. Törende Selcen Ergun’un yönettiği ‘Kar ve Ayı’, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film seçilerek 100 bin TL değerindeki Altın Yunus Ödülü’nü kazandı. Festivalde Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda Youssef Chebbi’nin ‘Ashkal’ filmi En İyi Film seçilirken, Merve Dizdar, ‘Kar ve Ayı’ filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ve Berkay Ateş, ‘Karanlık Gece’ filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

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