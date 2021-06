Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bulu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan açıklamalarına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'ya istifa çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Üniversitelerin özerkliğinden söz ediyoruz. Üniversitelerde her türlü düşünce tartışılsın diyoruz. Üniversitelerin önündeki siyasi barajı kaldırmamız gerekiyor diye defalarca söyledik. 'Efendim 100 gün içinde her şey çözülür ben rektör olarak otururum...' Bulu'ya söylüyorum. Sen o üniversiteye bırak rektör olmayı o üniversitede ders verecek kapasiteye sahip değilsin. Orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et ya! İstifa etmek bir erdemdir. Hocaların görevine son veriyor. Niçin? Hangi akılla, hangi mantıkla. Üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu? Düşünün rektör bilime, bilim insanına düşman" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamalara Prof. Dr. Bulu'dan yanıt geldi.

"Ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz, güvenilir kaynaklara danışmalısınız"

Twitter hesabından dört başlıkta açıklama yapan Bulu'nun paylaşımı şöyle:

1- Bugün Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun benim Boğaziçi’nde ders bile veremeyeceğimi ve bazı hocaların dersine son verdiğimi iddia etti. Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum.

2- 2002 - 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü’nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz.

3- Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır.

4- Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum.

