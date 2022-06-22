Boğaziçi Üniversitesi'nde önemli gelişme: Evrakları gasp eden akademisyenler verileri çaldı mı?

Dün gece Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem dairesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosu tarafından üniversite rektörlüğü talebiyle inceleme yapıldığı öğrenildi. İncelemenin bazı öğretim üyesi ve personel tarafından verilerin silinmesi ihtimaline karşı rektörlüğün daveti üzerine gerçekleştiği ve sunucuların Siber Güçler Bürosu tarafından kayıt altına alındığı bilgilerine ulaşıldı.
REKTÖRLÜĞÜN TALEBİYLE İNCELEME YAPILDI
Rektörlük tarafından gerçekleştirilen bilgi işlem altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalara geçtiğimiz haftalarda dört öğretim üyesi tarafından yetkisiz bir müdahale girişimi olduğu, öğretim üyelerinin bilgi işlem binasına bir baskın yaparak yetkileri olmayan evrakı idari personelden baskıyla gasp ettiği ortaya çıkmıştı. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada bu akademisyenlerle ilgili soruşturma başlatıldığı ve akademisyenlerin soruşturma süresince tüm görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Soruşturma devam ederken bazı kritik personelin ilgili öğretim üyeleri ile işbirliği içerisinde hareket ettiği, hatta baskını düzenleyen akademisyenlerden birinin öğrencisi olduğu öğrenilen bir personelin yetkisini aşarak bütün üniversiteye propaganda maili gönderdiği öğrenildi. Bahsi geçen akademisyenin babasına ait bir şirketten usulsüz olarak 30 bin dolarlık alım yaptığına dair iddialar da geçtiğimiz günlerde basına yansımış ve üniversite yönetimi tarafından bir soruşturma başlatılmıştı.