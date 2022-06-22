Boğaziçi Üniversitesi'nde önemli gelişme: Evrakları gasp eden akademisyenler verileri çaldı mı?

Dün gece Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem dairesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Bürosu tarafından üniversite rektörlüğü talebiyle inceleme yapıldığı öğrenildi. İncelemenin bazı öğretim üyesi ve personel tarafından verilerin silinmesi ihtimaline karşı rektörlüğün daveti üzerine gerçekleştiği ve sunucuların Siber Güçler Bürosu tarafından kayıt altına alındığı bilgilerine ulaşıldı.

GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalar baskına başladı: Evrakları gasp edip personeli tehdit ettiler

OYNAT 00:32 Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerin öncü ismi Enes Gözüküçük bu kez dini değerlerle alay etti Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolarda en önde provokasyon yapan Enes Gözüküçük, çektiği video ile dini değerleri hedef aldı. Kendisini dinleyen kalabalığa sözde şarkı söyleyen Gözüküçük, 'Dikkat Allah konuşuyor' ifadesini kullandı. Söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Gözüküçük'ün arkadaşı ise paylaşımına, 'Hayırdır Allah'ın mı doğum günü' notunu düştü. Enes Gözüküçük ve arkadaşlarının dini değerlerle alenen alay etmesi tepkilere neden oldu BiP'te paylaş

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REKTÖRLÜĞÜN TALEBİYLE İNCELEME YAPILDI

Rektörlük tarafından gerçekleştirilen bilgi işlem altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalara geçtiğimiz haftalarda dört öğretim üyesi tarafından yetkisiz bir müdahale girişimi olduğu, öğretim üyelerinin bilgi işlem binasına bir baskın yaparak yetkileri olmayan evrakı idari personelden baskıyla gasp ettiği ortaya çıkmıştı. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada bu akademisyenlerle ilgili soruşturma başlatıldığı ve akademisyenlerin soruşturma süresince tüm görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

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GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'nin dört zorba akademisyeni görevden uzaklaştırıldı

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Soruşturma devam ederken bazı kritik personelin ilgili öğretim üyeleri ile işbirliği içerisinde hareket ettiği, hatta baskını düzenleyen akademisyenlerden birinin öğrencisi olduğu öğrenilen bir personelin yetkisini aşarak bütün üniversiteye propaganda maili gönderdiği öğrenildi. Bahsi geçen akademisyenin babasına ait bir şirketten usulsüz olarak 30 bin dolarlık alım yaptığına dair iddialar da geçtiğimiz günlerde basına yansımış ve üniversite yönetimi tarafından bir soruşturma başlatılmıştı.