Gündem Boğaziçi Üniversitesinden taşınma iddialarına ilişkin açıklama Gerçeği yansıtmıyor
İSTANBUL

Boğaziçi Üniversitesi'nden taşınma iddialarına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nin mevcut kampüslerinden taşınacağına yönelik iddia yalanlandı. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi’nin farklı semtlerde bulunan mekânlarda yeni kampüslere yerleşeceği yönünde son günlerde yapılan yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Yeni kurulan iki fakültemiz dahil olmak üzere, mevcut kampüslerimizde yapılacak düzenleme ve inşaatlarla eğitim-öğretim-araştırma faaliyetlerimiz aksamadan yerine getirilecek" denildi.

Haber Merkezi Diğer
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi

Bir süredir provokatif olayların sergilendi Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili, kampüslerinin taşınacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddia üniversite yönetiminin yaptığı açıklamayla yalanlandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi’nin mevcut kampüslerinden taşınarak, farklı semtlerde bulunan mekânlarda yeni kampüslere yerleşeceği yönünde son günlerde yapılan yorumlar gerçeği yansıtmıyor. 816 bin 045 metrekare kampüs alanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler
  • 1 milyon 095 bin 435 metrekare alana yayılan Kilyos Kampüsü’nün üniversitemize tahsisi Ekim 2020’de yenilenmiş ve arazi eğitim, araştırma ve rekreasyona yönelik faaliyetler için süresiz olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne tahsis edildi.

Aynı tahsis kapsamında Kilyos Kampüsü’nde 'Yenilenebilir Enerji' temalı 140 bin metrekarelik Teknopark alanı izni de verildi. Yeni kurulan iki fakültemiz dahil olmak üzere, mevcut kampüslerimizde yapılacak düzenleme ve inşaatlarla eğitim-öğretim-araştırma faaliyetlerimiz aksamadan yerine getirilecek."

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar
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Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
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Boğaziçi Üniversitesi'nde büyük provokasyon: Kabe fotoğrafına LGBT paçavrası yerleştirdiler
Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.


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