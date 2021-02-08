Boğaziçi Üniversitesi'nden taşınma iddialarına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor

Bir süredir provokatif olayların sergilendi Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili, kampüslerinin taşınacağı iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddia üniversite yönetiminin yaptığı açıklamayla yalanlandı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi’nin mevcut kampüslerinden taşınarak, farklı semtlerde bulunan mekânlarda yeni kampüslere yerleşeceği yönünde son günlerde yapılan yorumlar gerçeği yansıtmıyor. 816 bin 045 metrekare kampüs alanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler

1 milyon 095 bin 435 metrekare alana yayılan Kilyos Kampüsü’nün üniversitemize tahsisi Ekim 2020’de yenilenmiş ve arazi eğitim, araştırma ve rekreasyona yönelik faaliyetler için süresiz olarak Boğaziçi Üniversitesi’ne tahsis edildi.

Aynı tahsis kapsamında Kilyos Kampüsü’nde 'Yenilenebilir Enerji' temalı 140 bin metrekarelik Teknopark alanı izni de verildi. Yeni kurulan iki fakültemiz dahil olmak üzere, mevcut kampüslerimizde yapılacak düzenleme ve inşaatlarla eğitim-öğretim-araştırma faaliyetlerimiz aksamadan yerine getirilecek."

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