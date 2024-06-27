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Bolivya'daki darbe girişimine AK Parti'den sert tepki: Seçilmiş hükümeti destekliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolivya’daki darbe girişimiyle ilgili, "Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya’da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Seren Som
09:27 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolivya'daki darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • "Dün akşam saatlerinde Bolivya'dan askeri müdahale haberleri gelmeye başladı.
  • Darbeler ve askeri müdahaleler her zaman halk iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan kötülüklerdir.
  • Demokratik prensiplerimiz gereği, Bolivya'da demokratik düzeni ve seçilmiş hükümeti destekliyoruz.
  • Bolivya halkının demokratik iradesinin yanındayız."

Ne olmuştu?

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, askeri zırhlı aracın yönetimsel başkent La Paz'daki hükümet sarayına zorla girmeye çalıştığı görülmüştü.

Askerlere tepki gösteren vatandaşlara, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edilmişti.

Arce, hükümet sarayına zorla girmeye çalışan eski komutan Jose Zuniga ile yüz yüze konuşmuş ve askerlerin derhal çekilmesini talep etmişti.

Ulusa seslenen Arce, halka sakin olmaları çağrısında bulunmuştu. Arce'nin çağrısı üzerine binlerce kişi meydanlara inmiş ve askeri darbe girişimini protesto etmişti.

Bolivya ordusunun yeni atanan komutanı Jose Wilson Sanchez'in emri üzerine, darbe girişimine kalkışan askerler birliklerine geri dönmüştü.

Arce hükümetine yönelik darbe girişimine kalkışan eski komutan Jose Zuniga, başsavcılığın talebi üzerine gözaltına alınmıştı.

Bolivya'da darbe girişimi: Cuntacı askerler hükümet sarayını kuşattı

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi. Arce yaptığı açıklamada "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmalarına davet ediyorum" dedi. Dışişleri Bakanlığı da Bolivya'daki askeri kalkışmayı kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti’ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


#AK Parti
#Ömer Çelik
#Bolivya
#Darbe Girişimi
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