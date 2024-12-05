Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu Dağı Tüneli çıkışında feci kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli çıkışında feci kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı

09:335/12/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tır makasladı. Tırın dorsesine aynı istikamette seyreden bir otomobil durmayarak çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.Ş.Ç. yönetimindeki 47 PC 978 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamette seyreden F.K. idaresindeki 34 GOH 341 plakalı otomobil duramayarak tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, tırın kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.



#Bolu Dağı
#trafik
#kaza

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: Elektrikler ne zaman gelecek? 5 Aralık Anadolu ve Avrupa Yakası planlı kesinti sorgula