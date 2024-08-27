Borrell'den ateşkes çağrısı: Gazze'de çocuk felci aşılaması gerekli

Borrell, bu süre içerisinde Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF tarafından aşılamanın sağlanması için bu ateşkese ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı da 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada çocuk felci aşılarının ellerine ulaştığını belirterek, bu aşıların Gazze'ye girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini belirtmişti.