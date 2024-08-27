Borrell'den ateşkes çağrısı: Gazze'de çocuk felci aşılaması gerekli

Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ve beraberindeki heyetle bir araya gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu kara lekenin bir an önce insanlığın tarihinden de temizlenmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin oluşması en büyük arzumuz." dedi.