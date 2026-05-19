Boşanma davalarında yeni dönem: Nafakaya süre sınırı

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 12'nci Yargı Paketi ile boşanma hukukunda kapsamlı değişikliklere gidilecek. Yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilecek. Bazı boşanma kararları Yargıtay'a gitmeden kesinleşecek. Mal rejimi davalarında zamanaşımı süresi 5 yıla düşürülecek. Aile hukukundan kaynaklanan tüm davaların adli tatilde de görülmesinin önü açılacak.

Teklife göre, yoksulluk nafakası, en az 5 yıl olmak üzere evlilik süresinin yarısı kadar ödenecek. Ancak nafaka alacaklısının yükümlünün haksız fiili nedeniyle çalışamayacak hale gelmesi veya ileri yaş nedeniyle düzenli gelir elde edememesi halinde daha uzun süreli nafaka kararı verilebilecek. Mevcut davalar da yeni hükümlere tabi olacak, kesinleşmiş nafakalarda ise ödemeler 1 yıl daha sürecek.