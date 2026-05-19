Boşanma davalarında yeni dönem: Nafakaya süre sınırı

Uğur Duyan
04:0019/05/2026, Salı
Yoksulluk nafakasına süre sınırı getiren düzenlemeyle nafaka süresi evlilik süresine bağlanacak. Yeni düzenlemeyle nafaka, en az 5 yıl olmak üzere evlilik süresinin yarısı kadar ödenecek. Düzenleme kapsamında, istinafta onanan boşanma kararlarının Yargıtay temyizine gitmeden kesinleşmesinin önü açılarak davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 12'nci Yargı Paketi ile boşanma hukukunda kapsamlı değişikliklere gidilecek. Yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilecek. Bazı boşanma kararları Yargıtay'a gitmeden kesinleşecek. Mal rejimi davalarında zamanaşımı süresi 5 yıla düşürülecek. Aile hukukundan kaynaklanan tüm davaların adli tatilde de görülmesinin önü açılacak.

Aile hukukunda kapsamlı değişiklikler öngören düzenlemeyle boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

UZUN SÜRELİ NAFAKA YOLU AÇIK

Teklife göre, yoksulluk nafakası, en az 5 yıl olmak üzere evlilik süresinin yarısı kadar ödenecek. Ancak nafaka alacaklısının yükümlünün haksız fiili nedeniyle çalışamayacak hale gelmesi veya ileri yaş nedeniyle düzenli gelir elde edememesi halinde daha uzun süreli nafaka kararı verilebilecek. Mevcut davalar da yeni hükümlere tabi olacak, kesinleşmiş nafakalarda ise ödemeler 1 yıl daha sürecek.

TOPLU NAFAKA İMKANI GELİYOR

Teklifle birlikte başlangıçta aylık gelir şeklinde bağlanan nafakanın sonradan toplu ödeme biçimine çevrilebilmesine imkân tanınacak. Boşanma ve boşanma süreci ilişkin kararların ayrı kesinleştirilebilmesi sağlanırken, ilk derece mahkemesi kararlarının istinafta onanması halinde Yargıtay aşamasına gitmeden kesinleşmesinin önü açılacak.

MAL REJMİNDE ZAMANAŞIMI 5 YIL

Aile hukukundan doğan tüm dava ve işlerin adli tatilde de görülmesi sağlanırken, mal rejimi tasfiyesinden doğan davalarda zamanaşımı süresi 10 yıldan 5 yıla düşürülecek. Ayrıca aile hukukuna ilişkin temyiz incelemelerinde duruşma yapılıp yapılmamasına ilgili daire karar verecek.

