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Boykot pankartı asan esnafa İBB ceza yazdı: Pendik'teki işletmenin sahibi Yeni Şafak'a konuştu

İBB Zabıta ekipleri, Pendik'te boykot ürün satmayan bir işletmeye para cezası yazdı. Yeni Şafak'a konuşan işletme sahibi Ferhat Sevgi, "Bizim için şeref madalyasıdır" dedi.

Semih Kara
17:29 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 17:44 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Pendik Sahili'nde esnaflık yapan Ferhat Sevgi, 7 Ekim'in ardından boykot yapma kararı aldı. İşlettiği tatlı dükkanında boykot ürün satmayan ve örnek olması amacıyla dükkanına "Bu işletmede boykot ürünleri kullanılmamaktadır" yazılı afiş asan Ferhat Sevgi'ye, İBB zabıtası ceza yazdı.


İBB'nin ceza yazdığı işletme.


64 bin TL ile tehdit ettiler


Pankarttan rahatsız olan İBB Zabıtası, pankartın kaldırılmaması halinde 64 bin TL ceza yazacaklarını söyledikleri işletmeye 2.052 TL para cezası kesti.



"Neden kendi işletmemizde boykot yapmayalım?"


7 Ekim'den bu yana hem vatandaş hem de esnaf olarak boykota dikkat ettiğini belirten Sevgi, "Boykotu 7 Ekim'den beri yapıyoruz. Bu pankartı asma kararını yaklaşık 2 ay önce aldık. Dükkanımız bereketlenmiş ve ciromuz artmıştı. Boykot etmek isteyip de sesini çıkaramayan bir sürü insan var. Onları da boykota ve boykotu teşvik etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.




İşletme sahibinden esnafa çağrı


İBB'nin kendisine yazdığı cezayı 'şeref madalyası' olarak nitelendiren Sevgi, "Ceza nedir ya? Oradaki (Filistin'deki) kardeşlerimizin canından daha mı önemli?" diyerek esnafa da bir çağrıda bulundu: "Bunun herkes tarafından yapılması gerekiyor. Şahsen meslektaşlarımın da boykota önem göstermelerini ve dükkanlarında boykot yaptıklarını belirtmelerini isterim" dedi.

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#Ekonomi
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