Boykot pankartı asan esnafa İBB ceza yazdı: Pendik'teki işletmenin sahibi Yeni Şafak'a konuştu

Pendik Sahili'nde esnaflık yapan Ferhat Sevgi, 7 Ekim'in ardından boykot yapma kararı aldı. İşlettiği tatlı dükkanında boykot ürün satmayan ve örnek olması amacıyla dükkanına "Bu işletmede boykot ürünleri kullanılmamaktadır" yazılı afiş asan Ferhat Sevgi'ye, İBB zabıtası ceza yazdı.





İBB'nin ceza yazdığı işletme.









64 bin TL ile tehdit ettiler





Pankarttan rahatsız olan İBB Zabıtası, pankartın kaldırılmaması halinde 64 bin TL ceza yazacaklarını söyledikleri işletmeye 2.052 TL para cezası kesti.









"Neden kendi işletmemizde boykot yapmayalım?"





7 Ekim'den bu yana hem vatandaş hem de esnaf olarak boykota dikkat ettiğini belirten Sevgi, "Boykotu 7 Ekim'den beri yapıyoruz. Bu pankartı asma kararını yaklaşık 2 ay önce aldık. Dükkanımız bereketlenmiş ve ciromuz artmıştı. Boykot etmek isteyip de sesini çıkaramayan bir sürü insan var. Onları da boykota ve boykotu teşvik etmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.













İşletme sahibinden esnafa çağrı



