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POLİTİKA

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "6'lı masaya beni de alın" çağrısına İYİ Parti ve CHP'den olumlu cevap

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "6'lı masaya beni de alın" çağrısına İYİ Parti'den sonra CHP'den de olumlu cevap geldi. Baş'ın teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "CHP de sıcak bakar, gayet de büyük memnuniyet duyarız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BTP Genel Başkanı Hüseyin Başın 6lı masaya beni de alın çağrısına İYİ Parti ve CHPden olumlu cevap
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı'na çağrıda bulunarak '6'lı masaya beni de alın'' çağrısında bulundu. Baş'ın bu çağrısına İYİ Parti'den olumlu yanıt geldi.

İYİ PARTİ: MUTLULUK DUYARIZ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Hüseyin Baş, görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır"

CHP DE YEŞİL IŞIK YAKTI

İYİ Parti'nin ardından CHP'den de Baş'ın çağrısına cevap geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Bağımsız Türkiye Partisi'nin teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkoç şu açıklamaları yaptı:

"CHP de sıcak bakar, gayet de büyük memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan sayın genel başkanlardır. Otururlar, bununla ilgili davet verilir mi verilmez mi konuyu tartışırlar ama bizim bakış açımız aynen böyledir."

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