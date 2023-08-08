|
Gündem

Bu da 'Botanik Çöp'

CHP’nin 2013 yılında açtığı Bakırköy Botanik Parkı bakımsızlıktan çöl ve çöpe döndü. Yeşil bitkiler sararırken, çöpler etrafa saçılmış. Tuvaletler kapalı olduğu için birçok kişi ağaç diplerine ve kuytu köşelere tuvaletini yapmış. Parktan bu nedenle pis kokular yayılıyor. Yapay göletteki kirlilik de hayvan ölümlerine neden olmaya başlamış.

Yusuf Özdemir
04:00 . 8/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Bakırköy Botanik Parkı, bakımsızlıktan adeta çöplüğe dönüştü.

Bakırköy Botanik Parkı, bakımsızlıktan adeta çöplüğe dönüştü.

CHP’nin 2013 yılında büyük gösterişle açtığı Bakırköy Botanik Parkı bakımsızlıktan çöle döndü. Yeşil alanların sarardığı, çöplerin etrafa saçıldığı ve tuvaletlerin kapalı olması nedeniyle ağaç diplerinde ve metruk alanlarda insan dışkılarına rastlanılan parkta, pis kokular nefes almayı imkansız hale getirmiş. Park içinde bulunan ve kirlilikten çevre ve canlı hayatına zarar verir duruma gelen yapay gölette ise hayvan ölümlerinin yaşandığı görüldü.

YEŞİL ALAN KALMAMIŞ

İstanbul’un ana arterlerinden olan E-5 karayolunun kenarında bulunan Bakırköy Botanik Parkı, CHP tarafından kaderine terk edildi. Yeşil alanın kalmadığı gözlemlenen parkta, her yer sarardı, soldu. Çölü andıran bir görüntüye bürünen parkta hiçbir bakım çalışmasının yapılmadığı da görüldü.

HER YER PİSLİK İÇİNDE

Bakımsızlıktan çöle dönen Bakırköy Botanik Parkı’nda her yer pislik içinde. Parkta bulunan çöp kutuları dolu, yapay gölet ve parkın etrafı katı atıklarla dolu. Tuvaletlerin kapalı olduğu parkta ağaç kovukları ve metruk alanlarda insan dışkılarına rastlanırken, bu durum parkta pis kokuların yükselmesine neden olmuş durumda.

HAYVANLAR TELEF OLMUŞ

Çöle dönen Botanik Park’taki hayvan ölümleri ise parktaki çevre kirliliğini gözler önüne serdi. Pislik içinde olan parktaki yapay gölette bir adet ördeğin öldüğü, diğer ördekler ise çöp içinde yüzdüğü görüldü.



#Siyaset
#CHP
#Bakırköy Belediyesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konsolosluk Çağrı Merkezleri (2023)