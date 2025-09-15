Buca'daki çöpler dağ oldu vatandaş isyan etti: Herkes hastalıktan ölecek

İzmir'in Buca Belediyesinde maaş alamayan işçilerinin iş bırakma eylemi 7. gününde devam ediyor. İş bırakma eylemi nedeniyle toplanmayan çöpler ise ilçenin birçok bölgesinde yığılmaya devam ediyor.









Belediye binasında 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle 9 Eylül'de "işgal eylemi" başlatan Buca Belediyesi iştiraki Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler AŞ'de (BUCAMAR) çalışan 1885 işçi, eylemlerine belediye hizmet binası önünde iş bırakma eylemi şeklinde devam ediyor. Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere eylemin başlamasının ardından 3 aylık maaşlarının bir kısmının ödendiğini, hala alacaklarının olduğunu söyledi. İşçinin, alacakları nedeniyle çalışmama hakkını kullandığını ifade eden Yıldız, kira, kredi kartı gibi ödemeleri yapmakta zorlandıklarını kaydetti.





Yıldız, belediye yönetiminin dün gece iş makineleri ve belediyeden emekli eski çalışanlarla çöpleri toplatmak istediğini savunarak, işleri başka bir işçiye yaptırmanın doğru olmadığını belirtti. Sorunun sorumlusunun kent yöneticileri olduğunu söyleyen Yıldız, "Alacaklarımızı verdiklerinde 2 gecede bu şehri pırıl pırıl yapar, kirlenmesine müsaade etmeyiz. Kenti yönetenler bize alacaklarımızı versinler." dedi.









"DİSİPLİN SÜREÇLERİNİ BAŞLATACAĞIZ"





Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maaşların yüzde 85'lik kısmını 12 Eylül'de ödediklerini, geriye kalan kısmının ise 19 Eylül'e kadar yatırılacağını taahhüt ettiklerini belirtti.





Sendika yönetiminin bireysel iş bırakma eylemi konusunda çalışanlara yasa dışı bir yöntemle baskı yaptığını iddia eden Duman, şunları kaydetti:





"Bu durum artık bireysel iş bırakmanın ötesine geçmiş, ortaya çıkan sonuçları nedeniyle halk sağlığını etkileyecek toplumsal bir eyleme, hatta bir greve dönüşmüştür. Bizler verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye devam ederken sendikanın bu süreci hak arama mücadelesinin ötesinde politik bir zemine çektiğinin farkındayız. Bizim tek önceliğimiz emekçi arkadaşlarımızın alın teriyle kazandıkları hakların ödenmesidir. Bu doğrultuda gerekli tüm çalışmaları sürdürüyoruz. Ancak buna karşılık sendikanın usulsüz bir biçimde uygulamaya koyduğu iş bırakma eylemine katılan ve görevini yapmaktan imtina eden çalışanlarımızla ilgili disiplin süreçlerini başlatacağımızı buradan kamuoyuna duyurmak istiyorum."









ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU





Buca Belediyesi'nde, işçiler ve DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube üyelerinin 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle başlattıkları eylemler sürerken, ilçede çöp yığınları oluştu. Toplanmayan çöpler yollara taştı. Bölgede kötü koku hakim olurken mahalleli ve esnaf duruma tepki gösterdi.









'ÇÖPLERDEN YOLLAR BİLE KAPANDI'





Kebap salonu sahibi Çetin Dalgıç (46), "Çöp yığınının önünde ilköğretim okulu var. Buradan yüzlerce çocuk gelip geçiyor. Yakında birisi hasta olacak. Diğer tüm çocuklara bulaşacak. Müdahale etmek için birine bir şey mi olması lazım? Çöplerden yollar bile kapandı. Yetkililere sesleniyoruz. Artık yeter. Bu çöpün bir an önce alınması lazım. Kokudan durulmuyor. Karşıda restoranım var. Bir haftadır iş yapamıyorum. 7 çalışanım var ve maaş ödemem lazım. Bu kepazeliğe bir son verilsin. En sonunda buraya benzin döküp yakacağım. Ancak trafo var. İşçiler grev yapabilir, haklıdır. Ama gene de bu çöp alınmalı.10-15 kişi ile buradaki çöpler en azından 2 günde bir alınsın" dedi.









'HERKES HASTALIKTAN ÖLECEK'





Vatandaşlardan Muhammet Gülce (21), "Hiç memnun değilim. Belediye işçilerin maaşları ödesin. Kokudan perişan olduk. Gereken neyse yapılsın. Çok kötü kokuyor, her yere fare kapanı koyduk" diye konuştu.





Efe Gül (37) ise "Böyle devam ederse herkes hastalıktan ölecek. Yazıklar olsun, evde kokudan yatamıyoruz" ifadelerini kullandı.









‘NEFES ALAMAZ HALE GELDİK'





Kuaför işleten Özgür ilhan (21), "Nefes alamaz hale geldik. Her yer fare ve haşere doldu. Dükkanlara müşteri gelmiyor. Çok şikayetçiyiz" dedi.





Berna Aydın (28) da "Bu rezaleti kimse hak etmiyor. Burası mikrop yuvası oldu. Koronavirüsten daha beter. Okulların önünü kendi mücadelemizle, gönüllü olarak temizlettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız mikroptan ölecekler. Meclis üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanına sesleniyorum. Buca'dan oy almayı biliyorsunuz. Çöp arabalarını siz alacaksınız, çalıştıracaksınız, toplayacaksınız" diye konuştu.











