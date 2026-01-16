Bugün karne günü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu yıl ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini içeren gelişim raporu verecek. Bu raporlarla öğrencilerin öğrenme süreçlerindeki ilerlemeleri yakından takip edilecek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri daha sağlıklı biçimde belirlenecek. Dönem sonu öncesinde okullarda, öğrencilerin sanatsal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla uygulanan “Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası” bu yıl da gerçekleştirildi. “Aile ve Oyun” temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında atölye çalışmaları, spor turnuvaları, bilgi yarışmaları, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve geleneksel çocuk oyunları düzenlendi. “Türkiye Selamlaşıyor” sloganıyla yürütülen etkinlikte ise öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sokak ve caddelerde vatandaşlara selam vererek toplumsal iletişimi güçlendiren mesajlar verdi.