Bugün karne günü

04:0016/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. 8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, bugün sona erecek.

1 VE 2’NCİ SINIFLARA GELİŞİM RAPORU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bu yıl ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine sosyal ve duygusal öğrenme becerilerini içeren gelişim raporu verecek. Bu raporlarla öğrencilerin öğrenme süreçlerindeki ilerlemeleri yakından takip edilecek, güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri daha sağlıklı biçimde belirlenecek. Dönem sonu öncesinde okullarda, öğrencilerin sanatsal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla uygulanan “Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası” bu yıl da gerçekleştirildi. “Aile ve Oyun” temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında atölye çalışmaları, spor turnuvaları, bilgi yarışmaları, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve geleneksel çocuk oyunları düzenlendi. “Türkiye Selamlaşıyor” sloganıyla yürütülen etkinlikte ise öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sokak ve caddelerde vatandaşlara selam vererek toplumsal iletişimi güçlendiren mesajlar verdi.

2 ŞUBAT’TA OKULLAR AÇILACAK

Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ara tatil ise 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı 26 Haziran’da tamamlanacak.



