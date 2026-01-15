Diyanet İşleri eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu. Erbaş, 29 Mayıs Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine atandı.
Görev süresinin dolması üzerine yerine 18 Eylül 2025 tarihinde alınan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ayrılan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın akademik kariyerine devam ettiği ortaya çıktı.
Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Vakfı'nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde akademik kadroya dahil oldu. Üniversitenin resmi internet sitesinin 'Akademik Kadro' bölümünde Erbaş'ın ismi yer aldı.