Bulgar turistler Edirne'de Aspirin stoklarını tüketti: Satışlar yüzde 84 arttı

'HER GELDİĞİMİZDE 3 BİN LİRA HARCIYORUZ' Kırcaali’den gelen Yıldız Ayaz ise her alışverişe geldiğinde 3 bin lira harcadığını belirterek, Bulgaristan’dan alışveriş yapmaya geldim. Buradaki ürünler hem çok iyi hem de fiyat ucuz. Fark bayağı var Bulgaristan’la burası arasında. Her geldiğimizde 3 bin lira gidiyor. Her hafta geliyoruz. Bunun yanında esnafın güzel davranması da bizi mutlu ediyor dedi.