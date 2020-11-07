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EDİRNE

Bulgar turistler Edirne'de Aspirin stoklarını tüketti: Satışlar yüzde 84 arttı

Bulgaristan'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip, aspirin almaya başladı. Kent merkezindeki eczanelerde geçen yıla göre bu yılın son üç ayında aspirin satışlarında yüzde 84 artış yaşandığını söyleyen Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Hal böyle olunca fazlasıyla, 5'er 10'ar kutu alıyorlar, diyebiliriz. Şu anda depolarda 100 miligramlık aspirin yok" dedi.

Haber Merkezi DHA
Edirne'ye gelen Bulgar turistler koronadan koruduğuna inandığı için kutu kutu aspirin alıyor
Edirne'ye gelen Bulgar turistler koronadan koruduğuna inandığı için kutu kutu aspirin alıyor

Bulgaristan'ın 1 Eylül itibariyle karantina sürecini kaldırmasının ardından, Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgarlar, son günlerde ülkelerinde koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine, Edirne'deki eczanelere akın etmeye başladı. Özellikle bazı bilim insanlarının virüse karşı pıhtılaşmayı önleme özelliğiyle iyi geleceğini öne sürdüğü aspirini kutu kutu alan Bulgar ziyaretçiler, bu noktada satışları da ikiye katladı. Bulgar turistlerin, aspirine rağbeti yükseltmesiyle ecza depolarında da ilacın 100 miligramlık formları tükendi. Eczanelere Bulgarca bilgilendirici afişler asıldı.


"10'ar kutu birden alıyorlar"

Bulgar ziyaretçilerin son dönemlerde 5'er, 10'ar kutular halinde aspirin aldığını söyleyen Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Bugün Türkiye'de üretilen ilaçların kalitesinin yadsınamaz şekilde üst düzeyde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Dünya kalitesinde ilaç üretiyoruz. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. İlaç imalat sektöründe güvenilir bir ülkeyiz. Dışarıdaki izlenim de o şekilde. Gelenler de Türkiye'den, çok güvendiklerini söyleyerek, alıyorlar" dedi.

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"100 miligramlık formları depoda kalmadı"

Özellikle aspirin ve muadili ilaçların artışında son dönemde Edirne merkezde geçen yıla göre yüzde 84 artış yaşandığını ifade eden Ciravoğlu, "Bu grup aspirinlerin satışında geçen yıla göre özellikle kapılar açıldıktan ve turistler gelmeye başladıktan sonra çok yüksek oranda bir artış gözlüyoruz. Geçen yılın son 3 aylık dönemiyle bu yılın son 3 aylık dönemini karşılaştırdığımızda Edirne merkez genelinde yüzde 84 oranında bir artış söz konusu. Bunun da tabii çoğunluğu turistlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla şu anda 100 miligramlık formları depolarda yok aspirinin. Üretimin yetişmemesi de söz konusu bir taraftan. Ancak diğer taraftan baktığımızda da doğru yerde doğru kişilerce kullanıldığında, ülkemize döviz kazandırmış oluyor bir yandan" ifadelerini kullandı.

"Kanı sulandırarak koruyacağını düşünüyorlar"


Özellikle aspirinin kan sulandırıcı ve pıhtı önleyici özelliğe sahip olmasından dolayı tercih edildiğini kaydeden Ciravoğlu, "Koronavirüste ölüm nedeni olarak ilk önce akciğerlerde sorun yarattığı ve bu şekilde bir ölüme sebebiyet verdiği biliniyor. İkinci olarak da kanda pıhtılaşma oluşturduğu ve bunun beyin veya başka organlara damar tıkanıklığı yaparak, ölüme sebebiyet verdiği biliniyor. Dolayısıyla burada kanı sulandırarak, bu tür bir durumdan koruyacağını düşünüyorlar. Ama bunun ifade ettiğimiz gibi önce hekim kontrolü yapılıp, değerlendirilip, ondan sonra kullanılması gerekiyor" şeklinde konuştu.


"Mutlaka hekim kontrolünde alınmalı"

Aspirinin kan sulandırıcı özelliğinden dolayı koronavirüse karşı koruma sağlayacağı tezini doğru bulmadığını ifade eden Ciravoğlu, "Aspirin, düşük dozda, 100 miligramlık dozlarda bağırsakta çözünen, tipik kan sulandırıcı olarak kullanılan bir ilaçtır. Ancak bunun mutlaka hekim kontrolünde kullanılması gerekir, hekim tarafından reçete edilmesi gerekir. Yapılan tetkiklerden sonra, kişiye gerekiyorsa verilir ve kullanıma başlanır. Vatandaşın, kendi kendine alayım, koronaya karşı korunayım ya da kan sulandırıcı olarak kullanayım şeklinde bir yaklaşımı var. Bu tür ilaçları alması sakıncalıdır, mutlak surette bir hekim kontrolünden sonra alınması gerekir" dedi.
Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş için gelen Hatice Yorulmaz ise özellikle grip mevsiminin başlamasıyla koronavirüsten de korunma amaçlı aspirin aldığını belirtti. Yorulmaz, "Her hafta sonu Edirne'ye geliyorum. Geldiğim zaman da eczaneden özellikle aspirin ve grip ilaçları alıyorum. Koronavirüs döneminde önlem almak istiyoruz” diye konuştu.

Deniz değil market turizmi: Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
FOTOĞRAF 21
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Bulgaristan’ın 1 Eylül itibariyle karantina sürecini kaldırmasının ardından, Edirne’ye gelmeye başlayan Bulgar turistler, cuma günleri ve özellikle hafta sonları kentte adım atacak yer bırakmıyor.
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Her cuma kentte kurulan Ulus Pazarı’na gelen komşu ülke vatandaşları, hem tekstil hem de mutfak ihtiyaçlarını da buradan karşılıyor.
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Taşıyabildikleri kadar ürün alan Bulgar turistler, iki ülkede de artan koronavirüs vaka artışına aldırmayarak alışverişlerine devam ediyor.
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'AKIN AKIN GELİYORLAR' <br> <br> Ulus Pazarı esnafından Salih Mızrak, Bulgar turistlerin sıkça gelmesinden dolayı işlerinin iyi olduğunu söyledi. Mızrak, İşler çok şükür iyi. En çok Bulgaristan’dan geliyor müşteri. Komşularımız yaklaşık 1 aydır Edirne’mizi şenlendirdiler. Hem esnafın yüzü gülüyor hem de gönül rahatlığıyla pazarımızdan alışveriş yapıyorlar. Bir de pazarımızda A’dan Z’ye her şeyi ucuz buldukları için geliyorlar dedi.
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'TEKSTİLDEN MUTFAK İHTİYAÇLARINA KADAR BURADAN KARŞILIYORUZ' <br> <br> Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinden gelen Gülşen Dönmez, fiyatlar uygun olduğu için her hafta Edirne’ye geldiklerini söyledi.
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Dönmez, Bulgaristan’dan alışveriş yapmak için geldim çünkü fiyatlar çok uygun. İstediğimizi alabiliyoruz. Bunun yanında buradan aldığımızla Bulgaristan’dan aldığımız arasında kalite farkı var ve burada müşteriye karşı çok ilgi alaka var, çok iyi davranıyorlar. Her gelişimde 2 bin liralık alışveriş yapıyorum. Kıyafet, mutfak malzemeleri her şeyi buradan karşılıyoruz. Bulgaristan’da kesinlikle müşteriyle ilgilenmezler diye konuştu.
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'HER GELDİĞİMİZDE 3 BİN LİRA HARCIYORUZ' Kırcaali’den gelen Yıldız Ayaz ise her alışverişe geldiğinde 3 bin lira harcadığını belirterek, Bulgaristan’dan alışveriş yapmaya geldim. Buradaki ürünler hem çok iyi hem de fiyat ucuz. Fark bayağı var Bulgaristan’la burası arasında. Her geldiğimizde 3 bin lira gidiyor. Her hafta geliyoruz. Bunun yanında esnafın güzel davranması da bizi mutlu ediyor dedi.
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'SAĞLIK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE' <br> <br> Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu ise pazarda oluşan yoğunluğa karşı hijyen önlemlerini en üst seviyede aldıklarını belirterek, Bulgar vatandaşlar Edirne’ye rağbet ediyorlar, yoğunluk yaşanıyor. Edirne’nin ticareti dolayısıyla hareketlendi. Bununla birlikte koronavirüs salgını dolayısıyla bu yoğunluğa karşı Edirne Valiliği, Belediye Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yoğun önlemler alınıyor...
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Biz de kooperatif olarak pazarda bütün hijyen önlemlerini Bulgarca anonslar yaparak hatırlatıyoruz. Tüm önlemlerimizi en üst seviyede alıyoruz. Tüm esnafımızın HES kodlarını alarak öyle içeriye alıyoruz. Sağlıklı bir ortam yaratıyoruz. Önce tedbir ve sağlık sonra alışveriş diyoruz diye konuştu.
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'KURALLARA UYULDUĞU SÜRECE SORUN YOK' <br> <br> Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, koronavirüs sürecinde yoğun olarak gelen Bulgar ve yerli turistlerin, maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olduklarını, kendilerinin de esnaf olarak önlemlerini aldıklarını söyledi.
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Dinar, şöyle konuştu: Daha önceden zaten Bulgar turistler Edirne'ye çok yoğun şekilde akın ediyorlardı. Koronavirüs belası hayatımıza girdikten sonra biraz kesintiye uğramıştı. 1 Eylül'den sonra kapılar yeniden açıldı ve yine Bulgar misafirlerimiz akın akın geliyorlar diyebiliriz. Bununla birlikte koronavirüs artık dünyanın ortak hastalığı, dünyanın her tarafında var...
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Dünyanın da 3 ortak kuralı var; maske, mesafe ve hijyen. Dolayısıyla Edirne'de de güvenlik güçlerinin çok sıkı denetlemeleri var, sürekli görüyoruz. Çarşıda insanlar artık alıştı, sürekli maskeli dolaşıyorlar. İşletmelerimize gelenler de sürekli ellerini dezenfekte ediyorlar. Her iki taraf da kurallara uyuyor. Kurallara uyduğumuz sürece de zaten bir sorun olmuyor.
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Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
Title
Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
Title
Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
Title
Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
Title
Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
Title
Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
Title
Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
Title
Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
Title
Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
Deniz değil market turizmi: Edirne'ye Bulgar turist akını sürüyor
Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen turist sayısı her geçen artıyor. Koronavirüs salgınına rağmen gelen komşu vatandaşları, iğneden ipliğe çok sayıda ihtiyacını kentten karşılıyor.


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