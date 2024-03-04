'Burası Kürt bölgesi çadır açmayın'

Esenyurt Meydanı’nda sosyal medya için içerik üreten bir kişi, vatandaşlara mikrofon uzatarak seçim anketi yaptı. Bu sırada Y.S. isimli bir kişi, Zafer Partisi’nin Esenyurt’ta kurduğu seçim çadırının kaldırılmasını isteyerek “Burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış bir şey” deyince ortalık karıştı.
Röportaj nedeniyle çevrede toplanan kişiler, Y.S.’nin sözlerine tepki gösterdi. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.S.’yi gözaltına aldı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenilen Y.S.’nin tehdit, hakaret, kasten yaralama suçlarından adli kayıtları olduğu öğrenildi.
DEM’E YAKIN İSMİ ADAY GÖSTERDİ
CHP ile DEM’in kent uzlaşısının merkezi olan Esenyurt’ta CHP daha önce açıkladığı Ali Gökmen’i çekip DEM’e yakınlığıyla bilinen Ahmet Özer’i aday göstermişti.