'Burası Kürt bölgesi çadır açmayın'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel TV100'de katıldığı canlı yayında DEM Parti (HDP) ile ittifakı itiraf etti. CHP Genel Başkanı Özel açıklamasında "Bizim bu seçimde DEM Parti (HDP) ile olan ilişkimizde belirli yerlerde Kent Uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda" ifadelerini kullandı.