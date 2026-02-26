Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur'da bir araç ormanlık alana devrildi: Üç kişi yaralandı

Burdur'da bir araç ormanlık alana devrildi: Üç kişi yaralandı

21:5926/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Yaralanan sürücü ile Halil G. (79) ve Fatma A. (70) sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanan sürücü ile Halil G. (79) ve Fatma A. (70) sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur’un Bucak ilçesinde, Çobanpınarı köyü Asarcık mevkisinde yol kenarındaki ormanlık alana devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, yol kenarındaki ormanlık alana devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yakup A. (68) idaresindeki 15 PV 810 plakalı araç, Çobanpınarı köyü Asarcık mevkisinde yol kenarında bulunan ormanlık alana devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma Burdur’un Bucak ilçesinde, Çobanpınarı köyü Asarcık mevkisinde yol kenarındaki ormanlık alana devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile Halil G. (79) ve Fatma A. (70) sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.


#Burdur
#orman
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT 1 tabii canlı izle 26 Şubat: UEFA Avrupa Ligi rövanş maçları TRT 1 tabii canlı yayın izle