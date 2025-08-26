Burdur'da kaza kırıma uğrayan uçak göl kıyısına çekildi

Burdur'un Bucak ilçesinde kaza kırıma uğrayan uçak göl kıyısına çekildi. Elsazı köyü Karacaören Barajı Gölü'nde dün su alma sırasında kalkış yapamayan uçak kırıma uğramış, içerisindeki 2 pilot, bir çiftçi tarafından balıkçı tekneleriyle kurtarılmıştı.
Karacören Barajı Gölü'nde kaza kırıma uğrayan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme eğitim uçağının, müdürlük personeli ve köylülerin desteğiyle kurtarma çalışmalarına başlandı.
Bucak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, gölün kıyısına çekilen uçağın bulunduğu yere kadar iş makineleriyle yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan uçakta bulunan 1'i Türk, diğeri İspanyol 2 pilotun hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
