Bursa'da akılalmaz görüntü: Kısıtlama bitti, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa’da da uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı saat 00.00 itibariyle sona erdi.
Yasağın sona ermesinin ardından 2 gündür evlerinden dışarıya çıkmayan Bursalılar adeta kendilerini sokaklara attı.
İHA
Bursa'da kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalardan itibaren trafikte yoğunluk yaşandı.
Gece geç saat olmasına rağmen dışarıya çıkan Bursalılar nedeniyle, günde ortalama 250 bin araç geçişinin olduğu ve bu özelliğiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden bile daha fazla araç geçişinin yaşandığı
Acemler Kavşağı’nda trafik adeta durma noktasına geldi.
İHA
Kendini dışarıya atan Bursalılar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
Adım adım ilerleyen araçların oluşturduğu kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi.
FOTOĞRAF 13
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.
Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında beşinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.
İstanbul’da araç ve vatandaş trafiği oluştu <br> <br> 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’daki ana arterlerde araç ve vatandaş trafiği yoğunluğu oluştu.
Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar evlerinden toplu taşıma araçlarına akın ettiler.
Toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske, eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kuralına özen gösterdikleri görüldü.
E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı <br> <br> Şehrin önemli güzergâh noktalarından biri olan E-5 Karayolunda eski günlerdeki trafik yoğunluğu oluştu.
Ayrıca Mecidiyeköy ve Metrobüs duraklarında da vatandaşların telaşı görüldü.
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası işe giden vatandaşlar yollara döküldü
23 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00'da sona ermişti. İstanbul'da da ana arterlerde vatandaş ve trafik yoğunluğu oluştu.
FOTOĞRAF 9
İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında meyve ve sebze ihtiyaçlarını karşılamak isteyen esnafların tedarik görmeye gititği Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde yoğun trafik oluşuyordu.
Halin giriş ve çıkışında yaşanan yoğunluk, hal bağlantı yolunda da trafiğin sıkışmasına sebep oluyordu.
Yaşanan bu durum karşısında Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü hareket geçti.
Tedarik görmeye gelen esnaflar nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanmaması için çalışma yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, 160 polis ve çarşı bekçisi ve 7 devriye aracıyla bölgede hazır bulundu.
Polis ekiplerine çalışmalarında 100 özel güvenlik ile 60 zabıta ekibi de destek oldu.
Polis ekipleri, hale gelen esnafların, hal çevresindeki yollarda bekleme yapmasına müsaade etmedi.
Gelen araçlar, sebze ve meyve halinin müsait olan kapılarına yönlendirildi.
Polis ekipleri kontrollü bir şekilde araçları hal içine aldı. Gelen araç sürücülerinin sosyal mesafe kuralına uyma ve maske kullanma uyarısı yapıldı. Maskesiz olan hiçbir kimse hal içine alınmazken maskesiz olanlara maske dağıtıldı.
Ayrıca polis ekipleri hale giriş yapan araçların sürücülerinin ateşlerini ölçtü. Hale tedarik görmeye gelen Ercan Sasa, Sıkı denetim olmazsa insanlar başıboş gezecek. Hastalık çoğalacak. Bu illetim gitmesi için herkes elini taşın alına koyacak dedi.
Bayrampaşa halinde yoğunluk önlemi: 160 polisle denetlediler
Sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşanması sonrasında harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 160 polis ve çarşı bekçisi ile 7 devriye aracıyla hal çevresinde denetim yaptı. Polise denetimlerde özel güvenlik ve zabıta ekipleri de destek verdi.