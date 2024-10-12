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Bursa'da ambulansın önünü kesen şüpheliler yakalandı

Bursa'da ambulansın önünü kesen şüpheliler yakalandı

08:2612/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ambulansın önünü kesip, 112 çalışanlarını darp ettiler.
Ambulansın önünü kesip, 112 çalışanlarını darp ettiler.

Bursa'da ambulansın önünü keserek 112 çalışanlarını darp eden 2 şahıs yakalandı. Şüphelilerden M.Y. tutuklandı, S.Y. ‘ye ise adli kontrol kararı verildi.

Sosyal medyada yer alan ve Bursa’da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak; ambulans kamerasının görüntüleri Emniyet birimlerimizce incelendi. Ambulansın önünü kesen şüpheli şahıslar S.Y. ve M.Y. olduğu tespit edildi.

Doktor ve Acil Tıp Teknisyenin hastayla ilgilendiği sırada ambulansın önünü keserek ambulans şoförünü darp eden şüpheliler yakalandı.
Şüphelilerden M.Y. tutuklandı, S.Y.'ye ise adli kontrol kararı verildi.

#Bursa
#Emniyet
#Sosyal medya

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