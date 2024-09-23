Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da feci kaza: İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi yaralılar var

Bursa'da feci kaza: İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi yaralılar var

10:3123/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Bursa'da işçi servisi minibüsü devrildi.
Bursa'da işçi servisi minibüsü devrildi.

Bursa'da işçi servisi minibüsü devrildi. Kazada 13 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.


Mevlüt Karakurt yöneütimindeki 16 J 3016 plakalı işçi servisi minibüsü, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde devrildi.


Kazada, sürücü Karakurt ile araçta bulunan 12 işçi yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


#Bursa
#servis aracı
#trafik kazası

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beşar Esad Suriyeli mültecileri de kapsayan genel af ilan etti: İşte affın kapsamı