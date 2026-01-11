Bursa’da halk minibüsü anne ve kızına çarptı: İki kişi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk minibüsünün çarptığı kadın ve kızı yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Özkervan Sokak’ta meydana geldi. Nizamettin T. (40) yönetimindeki 16 M 06144 plakalı özel halk minibüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şeyma A. (40) ve kızı Asel A.’ya (16) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ve kızı yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.