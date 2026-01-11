Yeni Şafak
Bursa'da halk minibüsü anne ve kızına çarptı: İki kişi yaralandı

Bursa’da halk minibüsü anne ve kızına çarptı: İki kişi yaralandı

21:5811/01/2026, Pazar
IHA
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarptığı kadın ve kızı yaralandı. Orhaniye Mahallesi’nde meydana gelen kazada yaralanan anne ve kızı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk minibüsünün çarptığı kadın ve kızı yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Özkervan Sokak’ta meydana geldi. Nizamettin T. (40) yönetimindeki 16 M 06144 plakalı özel halk minibüsü, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şeyma A. (40) ve kızı Asel A.’ya (16) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ve kızı yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


